Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20

Perfetto per ogni compito di pulizia, l'aspiratore solidi liquidi WD 3 P V-17/4/20 convince con il bidone da 17l in plastica dura e il cavo elettrico da 4m. Dotato di presa elettroutensile.

Il WD 3 P V - 17/4/20 è potente ed efficiente dal punto di vista energetico, consumando solo 1000W. L'aspiratore solidi liquidi convince per il suo design robusto e per il suo robusto bidone da 17 l in plastica dura. E' dotato di un cavo elettrico da 4 metri per la massima flessibilità d'utilizzo, un tubo d'aspirazione di 2 metri e un filtro piatto. Grazie all'innovativo filtro, è possibile aspirare sia lo sporco secco che quello bagnato senza doverlo sostituire. E' dotato di presa elettroutensile con funzione di accensione e spegnimento automatico. La funzione di soffiaggio è utile per pulire le zone in cui è difficile aspirare, come sulla ghiaia. Il cavo può essere arrotolato sull'apposito gancio. Anche i tubi e le bocchette possono essere riposte in modo compatto negli alloggiamenti della macchina, così da tenerli sempre in ordine e a portata di mano. Il sistema "Pull&Push" per aprire e chiudere il bidone permette di svuotarlo facilmente. Il bidone ha una parte piatta che permette di appoggiare strumenti di lavoro durante l'uso. La maniglia ergonomica permette di trasportala facilmente.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20: Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/off
Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/off
Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20: Cartuccia filtro
Cartuccia filtro
Per aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20: Vano porta accessori e porta cavo
Vano porta accessori e porta cavo
Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Il tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio.
  • Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
  • Per riporre gli accessori e gli attrezzi.
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
  • Pulizia delicata delle superfici.
Sacchetto filtro in vello
  • Materiale resistente a tre strati
  • Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
  • Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
Impugnatura estraibile
  • Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
  • Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1000
Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W) min. 100 - max. 2100
Potenza di aspirazione (W) 230
Aspirazione (mbar) max. 230
Portata aria (l/s) max. 45
Capacità vano raccolta (l) 17
Materiale vano di raccolta Plastica
Componente colore Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
Cavo di alimentazione (m) 4
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Rumorosità (dB(A)) 74
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,9
Peso con imballo (kg) 7,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 349 x 328 x 492

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Impugnatura estraibile
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: clip
  • Bocchetta fessure
  • Adattatore per collegare l'elettroutensile
  • Cartuccia filtro: Cellulosa
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati

Dotazione

  • Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
  • Interruttore ON/OFF
  • Funzione soffiante
  • Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
  • Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
  • Vano accessori
  • Impugnatura pieghevole
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20
Videos
Aree di applicazione
  • Officina
  • Terrazzo
  • Interno del veicolo
  • Garage
  • Cantina
  • Liquidi
  • Ingresso
  • Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 3 P V-17/4/20

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.