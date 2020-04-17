Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20
Perfetto per ogni compito di pulizia, l'aspiratore solidi liquidi WD 3 P V-17/4/20 convince con il bidone da 17l in plastica dura e il cavo elettrico da 4m. Dotato di presa elettroutensile.
Il WD 3 P V - 17/4/20 è potente ed efficiente dal punto di vista energetico, consumando solo 1000W. L'aspiratore solidi liquidi convince per il suo design robusto e per il suo robusto bidone da 17 l in plastica dura. E' dotato di un cavo elettrico da 4 metri per la massima flessibilità d'utilizzo, un tubo d'aspirazione di 2 metri e un filtro piatto. Grazie all'innovativo filtro, è possibile aspirare sia lo sporco secco che quello bagnato senza doverlo sostituire. E' dotato di presa elettroutensile con funzione di accensione e spegnimento automatico. La funzione di soffiaggio è utile per pulire le zone in cui è difficile aspirare, come sulla ghiaia. Il cavo può essere arrotolato sull'apposito gancio. Anche i tubi e le bocchette possono essere riposte in modo compatto negli alloggiamenti della macchina, così da tenerli sempre in ordine e a portata di mano. Il sistema "Pull&Push" per aprire e chiudere il bidone permette di svuotarlo facilmente. Il bidone ha una parte piatta che permette di appoggiare strumenti di lavoro durante l'uso. La maniglia ergonomica permette di trasportala facilmente.
Caratteristiche e vantaggi
Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/offLo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Cartuccia filtroPer aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Il tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio.
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
- Per riporre gli accessori e gli attrezzi.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione senza sforzo dello sporco, ad esempio da un letto di ghiaia.
- Pulizia delicata delle superfici.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)
|min. 100 - max. 2100
|Potenza di aspirazione (W)
|230
|Aspirazione (mbar)
|max. 230
|Portata aria (l/s)
|max. 45
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,9
|Peso con imballo (kg)
|7,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Cartuccia filtro: Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura pieghevole
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Officina
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 3 P V-17/4/20
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.