Il WD 3 V - 19/4/20 è potente ed efficiente dal punto di vista energetico, consumando solo 1000W. L'aspiratore solidi liquidi convince per il suo design robusto e per il suo robusto bidone da 19 l in plastica dura. E' dotato di un cavo elettrico da 4 metri per la massima flessibilità d'utilizzo, un tubo d'aspirazione di 2 metri e un filtro piatto. Grazie all'innovativo filtro, è possibile aspirare sia lo sporco secco che quello bagnato senza doverlo sostituire. La funzione di soffiaggio è utile per pulire le zone in cui è difficile aspirare, come sulla ghiaia. Il cavo può essere arrotolato sull'apposito gancio. Anche i tubi e le bocchette possono essere riposte in modo compatto negli alloggiamenti della macchina, così da tenerli sempre in ordine e a portata di mano. Il sistema "Pull&Push" per aprire e chiudere il bidone permette di svuotarlo facilmente. Il bidone ha una parte piatta che permette di appoggiare strumenti di lavoro durante l'uso. La maniglia ergonomica permette di trasportala facilmente.