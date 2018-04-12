In casa, in garage, in giardino o in auto: l'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C è lo strumento ideale per l'uso quotidiano. L'aspiratore offre 1000 W di potenza ed è molto efficiente dal punto di vista energetico. Aspira completamente lo sporco umido e secco da tutte le superfici dure senza dover cambiare il filtro tra un'operazione e l'altra, grazie allo speciale filtro a cartuccia. Dotato di una funzione soffiante. L'aspirapolvere ha una manopola rotante con la quale lo si può accendere e spegnere facilmente. Il contenitore di raccolta, in plastica robusta da 12 litri, contiene tutti i tipi di sporco e può essere facilmente aperto. L'aspiratore è dotato di quattro ruotine che permettono di trascinarlo facilmente. Il tubo di aspirazione da 1,80 metri può essere utilizzato con la bocchetta per pavimenti o fessure in dotazione. Dopo l'uso, il tubo di aspirazione, il cavo di alimentazione da 4 metri e gli ugelli possono essere riposti direttamente sul dispositivo grazie ai vari alloggiamenti previsti. Grazie alla maniglia l'aspiratore solidi-liquidi può essere sollevato facilmente e riposto in modo da risparmiare spazio.