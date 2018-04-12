Bidone aspiratutto WD 2 Plus V-12/4/18/C
Nuovo WD 2 Plus V-12/4/18/C estremamente potente ed efficiente: dotato di bidone da 12l in plastica, cavo di alimentazione da 4m e tubo d'aspirazione di 1,8m. Funzione soffiante.
In casa, in garage, in giardino o in auto: l'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C è lo strumento ideale per l'uso quotidiano. L'aspiratore offre 1000 W di potenza ed è molto efficiente dal punto di vista energetico. Aspira completamente lo sporco umido e secco da tutte le superfici dure senza dover cambiare il filtro tra un'operazione e l'altra, grazie allo speciale filtro a cartuccia. Dotato di una funzione soffiante. L'aspirapolvere ha una manopola rotante con la quale lo si può accendere e spegnere facilmente. Il contenitore di raccolta, in plastica robusta da 12 litri, contiene tutti i tipi di sporco e può essere facilmente aperto. L'aspiratore è dotato di quattro ruotine che permettono di trascinarlo facilmente. Il tubo di aspirazione da 1,80 metri può essere utilizzato con la bocchetta per pavimenti o fessure in dotazione. Dopo l'uso, il tubo di aspirazione, il cavo di alimentazione da 4 metri e gli ugelli possono essere riposti direttamente sul dispositivo grazie ai vari alloggiamenti previsti. Grazie alla maniglia l'aspiratore solidi-liquidi può essere sollevato facilmente e riposto in modo da risparmiare spazio.
Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia filtroPer aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Pratico spazio per riporre gli accessoriSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Possibilità di riporre la macchina in modo compatto
Funzione soffianteLa funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare. Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Vano porta oggetti
- Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Possibilità di riporre gli accessori
- Posizione di parking per gli accessori sulla maniglia e nel vano sulla testa della macchina
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Potenza di aspirazione (W)
|220
|Aspirazione (mbar)
|max. 220
|Portata aria (l/s)
|max. 43
|Capacità vano raccolta (l)
|12
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|6,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.8 m
- Tipo di tubo di aspirazione: con impugnatura lunga
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura pieghevole
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 2 Plus V-12/4/18/C
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.