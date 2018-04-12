Bidone aspiratutto WD 2 Plus V-12/4/18/C

Nuovo WD 2 Plus V-12/4/18/C estremamente potente ed efficiente: dotato di bidone da 12l in plastica, cavo di alimentazione da 4m e tubo d'aspirazione di 1,8m. Funzione soffiante.

In casa, in garage, in giardino o in auto: l'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C è lo strumento ideale per l'uso quotidiano. L'aspiratore offre 1000 W di potenza ed è molto efficiente dal punto di vista energetico. Aspira completamente lo sporco umido e secco da tutte le superfici dure senza dover cambiare il filtro tra un'operazione e l'altra, grazie allo speciale filtro a cartuccia. Dotato di una funzione soffiante. L'aspirapolvere ha una manopola rotante con la quale lo si può accendere e spegnere facilmente. Il contenitore di raccolta, in plastica robusta da 12 litri, contiene tutti i tipi di sporco e può essere facilmente aperto. L'aspiratore è dotato di quattro ruotine che permettono di trascinarlo facilmente. Il tubo di aspirazione da 1,80 metri può essere utilizzato con la bocchetta per pavimenti o fessure in dotazione. Dopo l'uso, il tubo di aspirazione, il cavo di alimentazione da 4 metri e gli ugelli possono essere riposti direttamente sul dispositivo grazie ai vari alloggiamenti previsti. Grazie alla maniglia l'aspiratore solidi-liquidi può essere sollevato facilmente e riposto in modo da risparmiare spazio.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto WD 2 Plus V-12/4/18/C: Cartuccia filtro
Cartuccia filtro
Per aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Bidone aspiratutto WD 2 Plus V-12/4/18/C: Pratico spazio per riporre gli accessori
Pratico spazio per riporre gli accessori
Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Possibilità di riporre la macchina in modo compatto
Bidone aspiratutto WD 2 Plus V-12/4/18/C: Funzione soffiante
Funzione soffiante
La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare. Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
  • Materiale resistente a tre strati
  • Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Vano porta oggetti
  • Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Possibilità di riporre gli accessori
  • Posizione di parking per gli accessori sulla maniglia e nel vano sulla testa della macchina
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
  • Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1000
Potenza di aspirazione (W) 220
Aspirazione (mbar) max. 220
Portata aria (l/s) max. 43
Capacità vano raccolta (l) 12
Materiale vano di raccolta Plastica
Componente colore Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
Cavo di alimentazione (m) 4
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Rumorosità (dB(A)) 74
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,3
Peso con imballo (kg) 6,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.8 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: con impugnatura lunga
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: clip
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: Cellulosa
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati

Dotazione

  • Interruttore ON/OFF
  • Funzione soffiante
  • Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
  • Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
  • Vano accessori
  • Impugnatura pieghevole
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Bidone aspiratutto WD 2 Plus V-12/4/18/C
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Interno del veicolo
  • Garage
  • Cantina
  • Liquidi
  • Ingresso
  • Stanza hobby
Accessori
