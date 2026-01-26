L'aspiratore solidi liquidi WD 3 Battery Set è indipendente dalla rete elettrica ed ha le stesse funzionalità e caratteristiche dei modelli a cavo. La batteria dura 15 minuti. Il vano raccolta in plastica ha una capienza di 17l. Il filtro a cartuccia permette di aspirare sia solidi sia liquidi senza dover effettuare cambi. Abbiamo migliorato tutti gli accessori rendendo più scorrevole il flusso d'aria al loro interno ed aumentando così le prestazioni. L'impugnatura a gomito del tubo è estraibile. Tutte le bocchette e gli accessori si possono agganciare direttamente all'impugnatura a gomito. La posizione parking permette di alloggiare tubi e bocchette nelle pause di lavoro in modo che siano sempre pronti all'uso. Altre caratteristiche del WD 3 Battery set sono: funzione soffiante, sistema di chiusura Push & Pull, maniglia ergonomica e pratico vano porta accessori.