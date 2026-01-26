Bidone aspiratutto a batteria WD 3 Battery Set
Il WD 3 Battery Set è un aspiratore solidi liquidi con vano raccolta in plastica da 17 l alimentato a batteria. Gli accessori sono gli stessi della versione a cavo. Batteria 36V inclusa.
L'aspiratore solidi liquidi WD 3 Battery Set è indipendente dalla rete elettrica ed ha le stesse funzionalità e caratteristiche dei modelli a cavo. La batteria dura 15 minuti. Il vano raccolta in plastica ha una capienza di 17l. Il filtro a cartuccia permette di aspirare sia solidi sia liquidi senza dover effettuare cambi. Abbiamo migliorato tutti gli accessori rendendo più scorrevole il flusso d'aria al loro interno ed aumentando così le prestazioni. L'impugnatura a gomito del tubo è estraibile. Tutte le bocchette e gli accessori si possono agganciare direttamente all'impugnatura a gomito. La posizione parking permette di alloggiare tubi e bocchette nelle pause di lavoro in modo che siano sempre pronti all'uso. Altre caratteristiche del WD 3 Battery set sono: funzione soffiante, sistema di chiusura Push & Pull, maniglia ergonomica e pratico vano porta accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher da 36 V intercambiabilePossibilità di lavoro senza alimentazione elettrica e maggiore libertà di movimento. Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi nella piattaforma di alimentazione a batteria da 36 V.
Speciale filtro a cartucciaAspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Funzione soffianteLa funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare. Pulisce anche il ciottolato senza fatica
Bocchetta pavimenti e tubo di aspirazione
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Pratico spazio per riporre gli accessori
- Il vano porta accessori e i ganci porta cavo permettono all'operatore di avere gli accessori, tubi e bocchette sempre pronti all'uso.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Facile da trasportate.
Ruote di trasporto
- Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|300
|Potenza di aspirazione (W)
|80
|Aspirazione (mbar)
|max. 110
|Portata aria (l/s)
|max. 40
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|DN (mm)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Resa (Ah)
|2,5
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 70 (2,5 Ah) / circa. 140 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 15 (2,5 Ah)
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|315
|Potenza di uscita (A)
|0,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rumorosità (dB(A))
|67
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,2
|Peso con imballo (kg)
|9,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 36 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 36 V (1 pz.)
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Display intelligente: integrato nella batteria
- Funzione soffiante
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Capanno delgi attrezzi
- Interno del veicolo
- Liquidi
- Officina
- Garage
- Cantina
- Ingresso
- Stanza hobby
