Il WD 3 S V-19/4/20 è potente ed efficiente dal punto di vista energetico con un consumo energetico di soli 1000 W. L'aspiratore ottiene i migliori risultati di pulizia su asciutto, sporco umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere e aspiraliquidi colpisce per il suo design compatto e un robusto contenitore in acciaio inossidabile da 19 l, cavo da 4 m, tubo di aspirazione da 2 m e sacchetto filtro in vello. Grazie al filtro a cartuccia monoblocco è possibile aspirare sia lo sporco umido che quello secco senza dover sostituire il filtro. La funzione soffiante è utile per la pulizia di aree di difficile accesso. Il tubo viene riposto appendendolo alla testa della macchina, risparmiando così spazio. Il cavo può essere riposto sul gancio del cavo, tubi e bocchette per pavimenti sul paraurti. Il sistema di chiusura "Pull & Push" permette la semplice apertura e chiusura del contenitore. Il manico dell'aspirapolvere può essere rimosso e l'accessorio collegato direttamente al tubo di aspirazione. Anche intelligente: utensili o piccole parti possono essere appoggiati sull'area della testa della macchina. La maniglia di trasporto dalla forma ergonomica consente un trasporto confortevole.