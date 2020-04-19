Bidone aspiratutto WD 3 S V-19/4/20
Contenitore in acciaio inossidabile da 19 l, cavo da 4 m e tubo di aspirazione da 2 m: il WD 3 S V-19/4/20 colpisce per il filtro a cartuccia monopezzo, la potenza, l'efficienza e un interessante rapporto qualità-prezzo.
Il WD 3 S V-19/4/20 è potente ed efficiente dal punto di vista energetico con un consumo energetico di soli 1000 W. L'aspiratore ottiene i migliori risultati di pulizia su asciutto, sporco umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere e aspiraliquidi colpisce per il suo design compatto e un robusto contenitore in acciaio inossidabile da 19 l, cavo da 4 m, tubo di aspirazione da 2 m e sacchetto filtro in vello. Grazie al filtro a cartuccia monoblocco è possibile aspirare sia lo sporco umido che quello secco senza dover sostituire il filtro. La funzione soffiante è utile per la pulizia di aree di difficile accesso. Il tubo viene riposto appendendolo alla testa della macchina, risparmiando così spazio. Il cavo può essere riposto sul gancio del cavo, tubi e bocchette per pavimenti sul paraurti. Il sistema di chiusura "Pull & Push" permette la semplice apertura e chiusura del contenitore. Il manico dell'aspirapolvere può essere rimosso e l'accessorio collegato direttamente al tubo di aspirazione. Anche intelligente: utensili o piccole parti possono essere appoggiati sull'area della testa della macchina. La maniglia di trasporto dalla forma ergonomica consente un trasporto confortevole.
Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia filtroPer aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
- Per riporre gli accessori e gli attrezzi.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Potenza di aspirazione (W)
|230
|Aspirazione (mbar)
|max. 230
|Portata aria (l/s)
|max. 45
|Capacità vano raccolta (l)
|19
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,9
|Peso con imballo (kg)
|7,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|353 x 328 x 523
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura pieghevole
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 3 S V-19/4/20
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.