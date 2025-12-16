Irrigatore oscillante ␍OS 3.220

L'irrigatore oscillante OS 3.220 è l'ideale per l'irrigazione di giardini di media e larga misura. Estremamente durevole. Copre fino a 220 m2.

Caratteristiche e vantaggi
Continuamente regolabile
Continuamente regolabile
Irrigazione di precisione – pensata per le regioni con restrizione nell'uso dell'acqua.
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
Per semplice un stoccaggio / sospensione.
Include un ago per la pulizia
Include un ago per la pulizia
Per una facile pulizia degli ugelli
Durevole
  • Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Specifiche

Dati tecnici

Area irrigatore da 2 bar 45 - 120 m²
Area irrigatore da 4 bar 80 - 220 m²
Larghezza di spruzzo (2 bar) (m) 9
Larghezza di spruzzo (4 bar) (m) 13
Copertura dell'area (2 bar) (m) 5 - 14
Copertura dell'area (4 bar) (m) 6 - 17
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 450 x 136 x 86
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Prato
  • Aree di medie e grandi dimensioni
