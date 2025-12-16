Irrigatore oscillante ␍OS 3.220
L'irrigatore oscillante OS 3.220 è l'ideale per l'irrigazione di giardini di media e larga misura. Estremamente durevole. Copre fino a 220 m2.
Caratteristiche e vantaggi
Continuamente regolabileIrrigazione di precisione – pensata per le regioni con restrizione nell'uso dell'acqua.
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnaturaPer semplice un stoccaggio / sospensione.
Include un ago per la puliziaPer una facile pulizia degli ugelli
Durevole
- Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Area irrigatore da 2 bar
|45 - 120 m²
|Area irrigatore da 4 bar
|80 - 220 m²
|Larghezza di spruzzo (2 bar) (m)
|9
|Larghezza di spruzzo (4 bar) (m)
|13
|Copertura dell'area (2 bar) (m)
|5 - 14
|Copertura dell'area (4 bar) (m)
|6 - 17
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|450 x 136 x 86
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Prato
- Aree di medie e grandi dimensioni
Accessori
RICAMBI Irrigatore oscillante ␍OS 3.220
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.