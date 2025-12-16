Asta annaffiatrice estensibile con testina multi getto
Robusta lancia Premium in metallo con numerose caratteristiche. Per annaffiare le superfici dalle piccole/medie dimensioni. Adatto per numerosi impieghi - ideale anche per vasi e cesti appesi.
Questa ergonomica lancia Premium Kärcher combina perfetti dettagli e convenienza. Per un utilizzo versatile in giardino. La lancia Premium in metallo è l'ideale per annaffiare i giardini di piccole e medie imprese. Lancia telescopica ideale anche per appendere cesti. La perfetta combinazione di eleganza, caratteristiche di prima classe e il design accattivante ed ergonomico. In breve: la soluzione ideale per numerosi impieghi in giardino. Nota: ugelli Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi a scatto disponibili. Caratteristiche: testa girevole a spruzzo (180°), lancia telescopica (70-105 cm), comodo controllo del getto con una sola mano (tra cui la funzione ON/OFF), comodo gancio per appendere, sei modelli a spruzzo.
Caratteristiche e vantaggi
6 getti differentiPer l'iirigazione
Lancia telescopica (70-105 cm)Per tutte le applicazioni
Funzione ON/OFF e controllo portata attivabile con un dito.Comoda e pratica
Testa della doccia girevole a 180°
- Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Comoda da riporre grazie al gancino
- Comoda da riporre
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|780 x 150 x 66
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: nebulizzato
- Tipo di getto: piatto orizzontale
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
- Tipo di getto: piatto verticale
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.