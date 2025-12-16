Asta annaffiatrice estensibile con testina multi getto

Robusta lancia Premium in metallo con numerose caratteristiche. Per annaffiare le superfici dalle piccole/medie dimensioni. Adatto per numerosi impieghi - ideale anche per vasi e cesti appesi.

Questa ergonomica lancia Premium Kärcher combina perfetti dettagli e convenienza. Per un utilizzo versatile in giardino. La lancia Premium in metallo è l'ideale per annaffiare i giardini di piccole e medie imprese. Lancia telescopica ideale anche per appendere cesti. La perfetta combinazione di eleganza, caratteristiche di prima classe e il design accattivante ed ergonomico. In breve: la soluzione ideale per numerosi impieghi in giardino. Nota: ugelli Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi a scatto disponibili. Caratteristiche: testa girevole a spruzzo (180°), lancia telescopica (70-105 cm), comodo controllo del getto con una sola mano (tra cui la funzione ON/OFF), comodo gancio per appendere, sei modelli a spruzzo.

Caratteristiche e vantaggi
Per l'iirigazione
Per tutte le applicazioni
Comoda e pratica
Testa della doccia girevole a 180°
  • Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Comoda da riporre grazie al gancino
  • Comoda da riporre
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 780 x 150 x 66

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: nebulizzato
  • Tipo di getto: piatto orizzontale
  • Tipo di getto: a spillo
  • Tipo di getto: a irrigatore
  • Tipo di getto: piatto verticale
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
