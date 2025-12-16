Questa ergonomica lancia Premium Kärcher combina perfetti dettagli e convenienza. Per un utilizzo versatile in giardino. La lancia Premium in metallo è l'ideale per annaffiare i giardini di piccole e medie imprese. Lancia telescopica ideale anche per appendere cesti. La perfetta combinazione di eleganza, caratteristiche di prima classe e il design accattivante ed ergonomico. In breve: la soluzione ideale per numerosi impieghi in giardino. Nota: ugelli Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi a scatto disponibili. Caratteristiche: testa girevole a spruzzo (180°), lancia telescopica (70-105 cm), comodo controllo del getto con una sola mano (tra cui la funzione ON/OFF), comodo gancio per appendere, sei modelli a spruzzo.