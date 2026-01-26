Set idropistola e raccordi Plus per irrigazione
Inizia subito ad annaffiare il tuo giardino! In aggiunta alla pistola per irrigazione, questo set contiene anche un adattatore e due connettori universali, di cui uno con tecnologia AquaStop
Un kit con tutto quello che ti serve per irrigare il tuo giardino. La pistola spray semplifica il lavoro di annaffiatura grazie al pulsante bloccante, il flusso d'acqua è costante in ogni momento. La pistola permette anche di irrigare con due tipi di getto: getto puntiforme e a cono., che possono essere utilizzati anche per pulire lo sporco da mobili o attrezzi da giardino. Il set include anche un adattatore rubinetti da 3/4” riduzione 1/2”, un raccordo universale Plus e un raccordo universale con tecnologia Aquastop. Tutti i raccordi universali Kärcher sono compatibili con i più comuni tubi domestici, con diamentri da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “.
Caratteristiche e vantaggi
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Grilletto con fermo
- Per irrigazione comoda e continua.
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Aquastop
- Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Raccordi per tubi flessibili (1/2", 5/8")
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|167 x 42 x 142
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Aree di applicazione
- Impianto di irrigazione
- Aiuole e orti
- Per la pulizia di superfici leggermente sporche
