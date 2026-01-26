Un kit con tutto quello che ti serve per irrigare il tuo giardino. La pistola spray semplifica il lavoro di annaffiatura grazie al pulsante bloccante, il flusso d'acqua è costante in ogni momento. La pistola permette anche di irrigare con due tipi di getto: getto puntiforme e a cono., che possono essere utilizzati anche per pulire lo sporco da mobili o attrezzi da giardino. Il set include anche un adattatore rubinetti da 3/4” riduzione 1/2”, un raccordo universale Plus e un raccordo universale con tecnologia Aquastop. Tutti i raccordi universali Kärcher sono compatibili con i più comuni tubi domestici, con diamentri da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “.