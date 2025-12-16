Set idropistola Plus multifunzione con raccordi
Realizzata per una varietà di applicazioni di irrigazione del giardino. Include una presa per il rubinetto e 2 connettori con impugnatura (uno con Aqua Stop).
Il set si compone di: Idropistola Plus, presa rubinetti da 3/4” rid. 1/2”, raccordo Universale Plus, raccordo Universale Aquastop. Tutti i raccordi portagomma Universali Kärcher sono compatibili con i diametri di tubo da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “. I portagomma forniscono un’eccellente stabilità alla trazione e un’ottima resistenza alla rottura e sono disponibili in versione Aquastop.
Caratteristiche e vantaggi
Con tecnologia a membrana
- Garantisce un uso a prova di gocciolamento anche durante il cambio del modello di spruzzatura e dopo il taglio dell'acqua.
Impugnatura girevole
- Impugnatura girevole
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Per irrigazione comoda e continua.
Quattro getti di forme e intensità differenti: getto a pioggia, piatto, nebulizzato e puntiforme
- Il getto giusto per ogni applicazione
Elementi in gomma morbida
- Antiscivolo, comoda e sicura.
Disco per getto a pioggia estraibile
- Pulisce la membrana degli ugelli intasati
Aquastop
- Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Raccordi universali (1/2", 5/8", 3/4")
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|192 x 70 x 162
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 4
- Impugnatura girevole
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Elementi in gomma morbida
- Tipo di getto: nebulizzato
- Tipo di getto: piatto orizzontale
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore