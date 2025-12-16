Il set si compone di: Idropistola Plus, presa rubinetti da 3/4” rid. 1/2”, raccordo Universale Plus, raccordo Universale Aquastop. Tutti i raccordi portagomma Universali Kärcher sono compatibili con i diametri di tubo da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “. I portagomma forniscono un’eccellente stabilità alla trazione e un’ottima resistenza alla rottura e sono disponibili in versione Aquastop.