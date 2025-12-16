Set idropistola Plus multifunzione con raccordi

Realizzata per una varietà di applicazioni di irrigazione del giardino. Include una presa per il rubinetto e 2 connettori con impugnatura (uno con Aqua Stop).

Il set si compone di: Idropistola Plus, presa rubinetti da 3/4” rid. 1/2”, raccordo Universale Plus, raccordo Universale Aquastop. Tutti i raccordi portagomma Universali Kärcher sono compatibili con i diametri di tubo da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “. I portagomma forniscono un’eccellente stabilità alla trazione e un’ottima resistenza alla rottura e sono disponibili in versione Aquastop.

Caratteristiche e vantaggi
Con tecnologia a membrana
  • Garantisce un uso a prova di gocciolamento anche durante il cambio del modello di spruzzatura e dopo il taglio dell'acqua.
Impugnatura girevole
  • Impugnatura girevole
Rotella ergonomica
  • Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
  • Per irrigazione comoda e continua.
Quattro getti di forme e intensità differenti: getto a pioggia, piatto, nebulizzato e puntiforme
  • Il getto giusto per ogni applicazione
Elementi in gomma morbida
  • Antiscivolo, comoda e sicura.
Disco per getto a pioggia estraibile
  • Pulisce la membrana degli ugelli intasati
Aquastop
  • Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Raccordi universali (1/2", 5/8", 3/4")
  • Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Sistema a click
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 70 x 162

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 4
  • Impugnatura girevole
  • Chiusura a maniglia
  • Regolazione portata acqua
  • Funzione autosvuotante
  • Elementi in gomma morbida
  • Tipo di getto: nebulizzato
  • Tipo di getto: piatto orizzontale
  • Tipo di getto: a spillo
  • Tipo di getto: a irrigatore
Set idropistola Plus multifunzione con raccordi
Set idropistola Plus multifunzione con raccordi
Set idropistola Plus multifunzione con raccordi
Set idropistola Plus multifunzione con raccordi
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma