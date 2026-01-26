La perfetta combinazione per l'irrigazione del tuo giardino. La lancia è perfetta per innaffiare e, grazie al getto regolabile, la portata dell'acqua può essere impostata con getto a cono o puntiforme. La lancia può essere utilizzata, oltre che per l'annaffiatura, anche per rimuovere sporco da attrezzi e mobili da giardino. Il set si compone di: lancia, presa rubinetti da 3/4” riduzione 1/2”, raccordo universale Plus e raccordo universale Aquastop. La tecnologia AquaStop previene la fuoriuscita dell'acqua anche quando, per esempio, la lancia viene staccata quando il rubinetto è ancora aperto. Tutti i raccordi universali Kärcher sono compatibili con i più comuni tubi domestici con diametro da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “.