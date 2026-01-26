Set lancia e raccordi per irrigazione
La soluzione basic per le tue esigenze di irrigazione: lancia, adattatore e due connettori.
La perfetta combinazione per l'irrigazione del tuo giardino. La lancia è perfetta per innaffiare e, grazie al getto regolabile, la portata dell'acqua può essere impostata con getto a cono o puntiforme. La lancia può essere utilizzata, oltre che per l'annaffiatura, anche per rimuovere sporco da attrezzi e mobili da giardino. Il set si compone di: lancia, presa rubinetti da 3/4” riduzione 1/2”, raccordo universale Plus e raccordo universale Aquastop. La tecnologia AquaStop previene la fuoriuscita dell'acqua anche quando, per esempio, la lancia viene staccata quando il rubinetto è ancora aperto. Tutti i raccordi universali Kärcher sono compatibili con i più comuni tubi domestici con diametro da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “.
Caratteristiche e vantaggi
Compatta e leggera
- Facile da usare
Aquastop
- Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Raccordi per tubi flessibili (1/2", 5/8")
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|131 x 36 x 36
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Aree di applicazione
- Impianto di irrigazione
- Aiuole e orti
- Per la pulizia di superfici leggermente sporche
