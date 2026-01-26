Set lancia e raccordi per irrigazione

La soluzione basic per le tue esigenze di irrigazione: lancia, adattatore e due connettori.

La perfetta combinazione per l'irrigazione del tuo giardino. La lancia è perfetta per innaffiare e, grazie al getto regolabile, la portata dell'acqua può essere impostata con getto a cono o puntiforme. La lancia può essere utilizzata, oltre che per l'annaffiatura, anche per rimuovere sporco da attrezzi e mobili da giardino. Il set si compone di: lancia, presa rubinetti da 3/4” riduzione 1/2”, raccordo universale Plus e raccordo universale Aquastop. La tecnologia AquaStop previene la fuoriuscita dell'acqua anche quando, per esempio, la lancia viene staccata quando il rubinetto è ancora aperto. Tutti i raccordi universali Kärcher sono compatibili con i più comuni tubi domestici con diametro da 1/2 “, 5/8” e 3/4 “.

Caratteristiche e vantaggi
Compatta e leggera
  • Facile da usare
Aquastop
  • Per staccare gli accesori dal tubo in sicurezza anche con l'acqua aperta
Si auto svuota
  • Non teme il gelo
Getto e disegno regolabili
  • Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Raccordi per tubi flessibili (1/2", 5/8")
  • Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 131 x 36 x 36

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 2
  • Funzione autosvuotante
  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
Set lancia e raccordi per irrigazione
  • Impianto di irrigazione
  • Aiuole e orti
  • Per la pulizia di superfici leggermente sporche
RICAMBI Set lancia e raccordi per irrigazione

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.