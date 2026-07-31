Premium MF Mop Twisted blu Pocket EU Ecolabel 40 cm

Mop in microfibra, fibra corta. Con tasche.

Grazie alle microfibre fini con impressionante aspirazione della polvere, raccolta dello sporco e assorbimento dell'umidità con un solo passaggio su pavimenti lisci e leggermente strutturati: Il mop in microfibra, fibre corte, di Kärcher. Le proprietà di scorrimento ben bilanciate del panno consentono di lavorare senza sforzo e quindi di lavorare più a lungo senza fatica. Il mop ha gli angoli cuciti e un totale di 4 anelli nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il panno può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e si evita efficacemente la contaminazione incrociata - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il panno è adatto sia per l'uso nel sistema a mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a secchio singolo e pressa, sia per applicazioni precondizionate. Versare il 180% della flotta di pulizia del peso morto sul panno mop. Un secondo passaggio per la pulizia a secco dell'area non è generalmente necessario per entrambi i metodi.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD
Tipo di pavimento Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Livello di sporco Da basso a pesante
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 40
Attacco del tessuto Tasche
Materiale 85% PET/15% PA
Materiale tessile microfibra
Tipo di produzione Tessuto a maglia Pile (strato di pulizia)
Struttura tessile Pile a cappio
Temperatura di lavaggio (°C) max. 90
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Temperatura di asciugatura (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 300
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso per prodotto / Peso per m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 / 140

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Premium MF Mop Twisted blu Pocket EU Ecolabel 40 cm
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Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Detergenti