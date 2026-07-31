Grazie alle microfibre fini con impressionante aspirazione della polvere, raccolta dello sporco e assorbimento dell'umidità con un solo passaggio su pavimenti lisci e leggermente strutturati: Il mop in microfibra, fibre corte, di Kärcher. Le proprietà di scorrimento ben bilanciate del panno consentono di lavorare senza sforzo e quindi di lavorare più a lungo senza fatica. Il mop ha gli angoli cuciti e un totale di 4 anelli nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il panno può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e si evita efficacemente la contaminazione incrociata - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il panno è adatto sia per l'uso nel sistema a mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a secchio singolo e pressa, sia per applicazioni precondizionate. Versare il 180% della flotta di pulizia del peso morto sul panno mop. Un secondo passaggio per la pulizia a secco dell'area non è generalmente necessario per entrambi i metodi.