Premium MF Mop Twisted blu Pocket EU Ecolabel 40 cm
Mop in microfibra, fibra corta. Con tasche.
Grazie alle microfibre fini con impressionante aspirazione della polvere, raccolta dello sporco e assorbimento dell'umidità con un solo passaggio su pavimenti lisci e leggermente strutturati: Il mop in microfibra, fibre corte, di Kärcher. Le proprietà di scorrimento ben bilanciate del panno consentono di lavorare senza sforzo e quindi di lavorare più a lungo senza fatica. Il mop ha gli angoli cuciti e un totale di 4 anelli nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il panno può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e si evita efficacemente la contaminazione incrociata - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il panno è adatto sia per l'uso nel sistema a mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a secchio singolo e pressa, sia per applicazioni precondizionate. Versare il 180% della flotta di pulizia del peso morto sul panno mop. Un secondo passaggio per la pulizia a secco dell'area non è generalmente necessario per entrambi i metodi.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD
|Tipo di pavimento
|Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
|Struttura del pavimento
|Liscio e leggermente strutturato
|Livello di sporco
|Da basso a pesante
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Attacco del tessuto
|Tasche
|Materiale
|85% PET/15% PA
|Materiale tessile
|microfibra
|Tipo di produzione
|Tessuto a maglia Pile (strato di pulizia)
|Struttura tessile
|Pile a cappio
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 90
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Temperatura di asciugatura (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 300
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso per prodotto / Peso per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
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Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido