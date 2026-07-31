Premium Kit Mop a tasche SafeClip OneJet 40 cm
Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP
Il sistema mop Premium Kit Mop a tasche SafeClip OneJet 40 cm ha un sistema a spruzzo per applicare l'acqua di pulizia direttamente davanti al mop. Il mop spray è particolarmente adatto per pulire piccole aree di pavimento in modo rapido ed ergonomico. Questo sistema user-friendly è molto facile da usare e non richiede alcuna formazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Attacco del tessuto
|Tasche
|Materiale
|PP / in alluminio / Silicone
|Tipo di maniglia
|Fissare
|Lunghezza del manico (mm)
|1550
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso per prodotto / Peso per m² (kg)
|1,1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|1,9
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 x 110
|Dimensioni, imballato (mm)
|400 x 110 x 1550
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Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido