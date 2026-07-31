Premium Kit Mop a tasche SafeClip OneJet 40 cm

Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP

Il sistema mop Premium Kit Mop a tasche SafeClip OneJet 40 cm ha un sistema a spruzzo per applicare l'acqua di pulizia direttamente davanti al mop. Il mop spray è particolarmente adatto per pulire piccole aree di pavimento in modo rapido ed ergonomico. Questo sistema user-friendly è molto facile da usare e non richiede alcuna formazione.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD
Larghezza di lavoro (cm) 40
Attacco del tessuto Tasche
Materiale PP / in alluminio / Silicone
Tipo di maniglia Fissare
Lunghezza del manico (mm) 1550
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso per prodotto / Peso per m² (kg) 1,1
Peso compreso l'imballo (kg) 1,9
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 x 110
Dimensioni, imballato (mm) 400 x 110 x 1550
Premium Kit Mop a tasche SafeClip OneJet 40 cm
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Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
Accessori