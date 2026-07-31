Il sistema mop Premium Kit Mop a tasche SafeClip OneJet 40 cm ha un sistema a spruzzo per applicare l'acqua di pulizia direttamente davanti al mop. Il mop spray è particolarmente adatto per pulire piccole aree di pavimento in modo rapido ed ergonomico. Questo sistema user-friendly è molto facile da usare e non richiede alcuna formazione.