CA 30 R, 0.5l
Detergente per superfici dure pronto all’uso a basso impatto ambientale,per la pulizia manuale di superfici dure resistenti all’acqua ed alcol. Asciugavelocemente senza lasciare aloni.
Sostenibile, ecologico e molto potente: il nostro detergente per superfici SurfacePro CA 30 R eco!perform per una pulizia di manutenzione approfondita di tutte le superfici resistenti all'acqua e all'alcool. Il detersivo ad asciugatura rapida e che non lascia aloni per la pulizia umida con il metodo spray rimuove in modo affidabile residui di cibo, macchie di grasso, macchie di caffè, lucido da scarpe e persino depositi di fumo di tabacco. Inoltre, questo detergente dal gradevole profumo fresco della gamma SurfacePro di Kärcher per i professionisti della pulizia è adatto anche per la pulizia manuale dell'acciaio inossidabile. Atossico e pronto all'uso per una facile manipolazione, questo detergente per superfici è certificato secondo l'Ecolabel UE e ha ottenuto anche l'Ecolabel austriaco. Del concetto sostenibile fa parte anche la bottiglia riutilizzabile ricaricabile da 0,5 litri, che è inoltre adatta per l'applicazione con la testina di spruzzatura in schiuma 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|0,5
|Confezione da (Pezzo(i))
|12
|Valore pH
|9
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|302 x 187 x 244
Prodotto
- Pronto all'so
- Rimuove efficacemente residui di cibo, grasso, depositi di nicotina, macchie di caffè, lucido da scarpe, impronte
- Ottimo potere pulente su tutte le superfici dure ed elastiche resistenti all'acqua e all'alcohol
- Ottimo potere pulente
- Adatta anche per l'acciao inox
- Flacone spray erognomico e leggero da 500ml con spruzzino professionale
- Spruzziono riutilizzabile
- Fragranza al limone, fresca e piacevole
- Marchio Ecolabel europeo
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Videos
Aree di applicazione
- Pulizia pavimento e superfici