Sostenibile, ecologico e molto potente: il nostro detergente per superfici SurfacePro CA 30 R eco!perform per una pulizia di manutenzione approfondita di tutte le superfici resistenti all'acqua e all'alcool. Il detersivo ad asciugatura rapida e che non lascia aloni per la pulizia umida con il metodo spray rimuove in modo affidabile residui di cibo, macchie di grasso, macchie di caffè, lucido da scarpe e persino depositi di fumo di tabacco. Inoltre, questo detergente dal gradevole profumo fresco della gamma SurfacePro di Kärcher per i professionisti della pulizia è adatto anche per la pulizia manuale dell'acciaio inossidabile. Atossico e pronto all'uso per una facile manipolazione, questo detergente per superfici è certificato secondo l'Ecolabel UE e ha ottenuto anche l'Ecolabel austriaco. Del concetto sostenibile fa parte anche la bottiglia riutilizzabile ricaricabile da 0,5 litri, che è inoltre adatta per l'applicazione con la testina di spruzzatura in schiuma 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.