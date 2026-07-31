CA 30 R, 0.5l

Detergente per superfici dure pronto all’uso a basso impatto ambientale,per la pulizia manuale di superfici dure resistenti all’acqua ed alcol. Asciugavelocemente senza lasciare aloni.

Sostenibile, ecologico e molto potente: il nostro detergente per superfici SurfacePro CA 30 R eco!perform per una pulizia di manutenzione approfondita di tutte le superfici resistenti all'acqua e all'alcool. Il detersivo ad asciugatura rapida e che non lascia aloni per la pulizia umida con il metodo spray rimuove in modo affidabile residui di cibo, macchie di grasso, macchie di caffè, lucido da scarpe e persino depositi di fumo di tabacco. Inoltre, questo detergente dal gradevole profumo fresco della gamma SurfacePro di Kärcher per i professionisti della pulizia è adatto anche per la pulizia manuale dell'acciaio inossidabile. Atossico e pronto all'uso per una facile manipolazione, questo detergente per superfici è certificato secondo l'Ecolabel UE e ha ottenuto anche l'Ecolabel austriaco. Del concetto sostenibile fa parte anche la bottiglia riutilizzabile ricaricabile da 0,5 litri, che è inoltre adatta per l'applicazione con la testina di spruzzatura in schiuma 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 0,5
Confezione da (Pezzo(i)) 12
Valore pH 9
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 302 x 187 x 244
Prodotto
  • Pronto all'so
  • Rimuove efficacemente residui di cibo, grasso, depositi di nicotina, macchie di caffè, lucido da scarpe, impronte
  • Ottimo potere pulente su tutte le superfici dure ed elastiche resistenti all'acqua e all'alcohol
  • Ottimo potere pulente
  • Adatta anche per l'acciao inox
  • Flacone spray erognomico e leggero da 500ml con spruzzino professionale
  • Spruzziono riutilizzabile
  • Fragranza al limone, fresca e piacevole
  • Marchio Ecolabel europeo
CA 30 R, 0.5l
CA 30 R, 0.5l
CA 30 R, 0.5l
CA 30 R, 0.5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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Macchine compatibili
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Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pulizia pavimento e superfici
Accessori