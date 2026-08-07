ダイレクトコネクター

長さ：50mm。ノズルチップ固定ホルダー（5.401-210.0）付き。

長さ：50mm。ノズルチップ固定ホルダー（5.401-210.0）付き。

製品仕様

製品スペック

接続ねじ M22 x 1,5
梱包重量 (kg) 0.1