OC 3用 ウォッシュブラシ（ソフト）
勢いよく水を噴射しながらこすり洗いでより効果を実感できるウオッシュブラシ。柔らかい毛先で水の勢いと共に砂や泥をかき出します。また、ブラシが噴射の水しぶきを抑え水の飛び散りに悩まされることなく清掃できます。
勢いよく水を噴射しながらこすり洗いでより効果を実感できるウオッシュブラシ。
柔らかい毛先で水の勢いと共に砂や泥をかき出します。
また、ブラシが噴射の水しぶきを抑え水の飛び散りに悩まされることなく清掃できます。
トリガーが作動したときのみ水と電力を使用するため、水やバッテリーの消費量を効率よくコントロールし稼働時間をより長くし使用できます。
ハンドルには滑り止めが付いており、安全で快適な操作が可能です。
人間工学に基づいた形状は、手にぴったりとフィットします。
ウォッシュブラシは、トリガーガンにスライドさせるだけで取り付けることができます。
本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。
製品特長
毛足が長く柔らかい優しく、同時に効果的な洗浄を実現します。 頑固な汚れも分解して洗い流します。
人間工学に基づいた形状で、すべり止め付き快適で握りやすく、安全で疲労の少ない作業を実現します。 軽量なので作業が快適です。
トリガーガンに装着可能片手で操作でき、様々な対象物に対応します。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|271 x 75 x 184
動画
用途・清掃場所
- 自転車
- テント／キャンプ用品
- 靴／ハイキングブーツ
- スポーツ用品（サーフボード、カヤック、スタンドアップパドルボード）
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター