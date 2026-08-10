勢いよく水を噴射しながらこすり洗いでより効果を実感できるウオッシュブラシ。

柔らかい毛先で水の勢いと共に砂や泥をかき出します。

また、ブラシが噴射の水しぶきを抑え水の飛び散りに悩まされることなく清掃できます。



トリガーが作動したときのみ水と電力を使用するため、水やバッテリーの消費量を効率よくコントロールし稼働時間をより長くし使用できます。

ハンドルには滑り止めが付いており、安全で快適な操作が可能です。

人間工学に基づいた形状は、手にぴったりとフィットします。



ウォッシュブラシは、トリガーガンにスライドさせるだけで取り付けることができます。

本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。