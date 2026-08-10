OC 3用 スポンジノズル
勢いよく水を噴射しながらスポンジでこすり洗いをすることでより効果を実感できるスポンジノズル。滑らかで繊細な表面の洗浄に効果を発揮。また、スポンジが噴射の水しぶきを抑え水の飛び散りに悩まされることなく清掃できます。
勢いよく水を噴射しながらスポンジでこすり洗いをすることでより効果を実感できるスポンジノズル。
滑らかで繊細な表面の洗浄に効果を発揮。
また、スポンジが噴射の水しぶきを抑え水の飛び散りに悩まされることなく清掃できます。
ソフトなスポンジは、ガラス、鏡、塗装面など、滑らかでデリケートな表面に最適です。
ハンドルには滑り止めが付いており、安全で快適な操作が可能です。
人間工学に基づいた形状は、手にぴったりフィットします。
スポンジは面ファスナーで取り付けられており、必要に応じて素早く簡単に交換できます。
トリガーが作動したときのみ水と電力を使用するため、水やバッテリーの消費量を効率よくコントロールし稼働時間をより長くし使用できます。
スポンジノズルは、トリガーガンにスライドさせるだけで取り付けることができます。
本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。
製品特長
交換可能スポンジ優しく効果的に洗浄できます。 後付けが簡単で、いつでも衛生的な洗浄が可能です。
人間工学に基づいた形状で、すべり止め付き快適で握りやすく、安全で疲労の少ない作業を実現します。 軽量なので作業が快適です。
トリガーガンに装着可能片手で操作でき、様々な対象物に対応します。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|271 x 75 x 184
動画
用途・清掃場所
- 繊細な表面に
- 自転車