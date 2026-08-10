勢いよく水を噴射しながらスポンジでこすり洗いをすることでより効果を実感できるスポンジノズル。

滑らかで繊細な表面の洗浄に効果を発揮。

また、スポンジが噴射の水しぶきを抑え水の飛び散りに悩まされることなく清掃できます。



ソフトなスポンジは、ガラス、鏡、塗装面など、滑らかでデリケートな表面に最適です。

ハンドルには滑り止めが付いており、安全で快適な操作が可能です。

人間工学に基づいた形状は、手にぴったりフィットします。

スポンジは面ファスナーで取り付けられており、必要に応じて素早く簡単に交換できます。

トリガーが作動したときのみ水と電力を使用するため、水やバッテリーの消費量を効率よくコントロールし稼働時間をより長くし使用できます。



スポンジノズルは、トリガーガンにスライドさせるだけで取り付けることができます。

本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。