OC 3用 フォームジェット
どこでも持ち出せていつでも泡洗浄できるフォームジェット。
どこでも持ち出せていつでも泡洗浄できるフォームジェット。
使用することで、洗剤の行き渡りがよくなるため、より効率的に洗浄が可能になります。
強力な泡が表面に付着し、届きにくい場所にも入り込みます。
フォームジェットはトリガーガンに直接取り付けられ、洗剤を注ぐだけで使用できます。
本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。
製品特長
パワフルな泡さまざまな表面（自転車やガーデンファニチャーなど）を簡単かつ徹底的に洗浄できます。
スプレーのアングルを調節可能縦、横どちらにでも噴射をラクできます。
洗剤の切り替えが簡単ケルヒャーの洗浄剤を使用すればよりラクな洗浄ができます。 簡単に接続が可能です。
半透明の洗剤容器
- 充填量をいつでも確認できます。
容量0.35リットル
- 詰め替えなしで、より長時間の洗浄が可能です。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|165 x 61 x 105
動画
用途・清掃場所
- 自転車
- バイクやスクーター
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具