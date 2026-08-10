どこでも持ち出せていつでも泡洗浄できるフォームジェット。



使用することで、洗剤の行き渡りがよくなるため、より効率的に洗浄が可能になります。

強力な泡が表面に付着し、届きにくい場所にも入り込みます。



フォームジェットはトリガーガンに直接取り付けられ、洗剤を注ぐだけで使用できます。

本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。