OC 3用 フォームジェット

どこでも持ち出せていつでも泡洗浄できるフォームジェット。

どこでも持ち出せていつでも泡洗浄できるフォームジェット。

使用することで、洗剤の行き渡りがよくなるため、より効率的に洗浄が可能になります。
強力な泡が表面に付着し、届きにくい場所にも入り込みます。

フォームジェットはトリガーガンに直接取り付けられ、洗剤を注ぐだけで使用できます。
本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。

製品特長
OC 3用 フォームジェット: パワフルな泡
パワフルな泡
さまざまな表面（自転車やガーデンファニチャーなど）を簡単かつ徹底的に洗浄できます。
OC 3用 フォームジェット: スプレーのアングルを調節可能
スプレーのアングルを調節可能
縦、横どちらにでも噴射をラクできます。
OC 3用 フォームジェット: 洗剤の切り替えが簡単
洗剤の切り替えが簡単
ケルヒャーの洗浄剤を使用すればよりラクな洗浄ができます。 簡単に接続が可能です。
半透明の洗剤容器
  • 充填量をいつでも確認できます。
容量0.35リットル
  • 詰め替えなしで、より長時間の洗浄が可能です。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.2
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 165 x 61 x 105
動画
適合機種
用途・清掃場所
  • 自転車
  • バイクやスクーター
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具