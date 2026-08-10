OC 3用 4 in 1 マルチジェット

ノズルを交換することなく1つで4つの水流パターンが可能な 4 in 1 マルチジェット。ポイント、フラット、シャワー、散水モードを備え、さまざまな用途に使用できます。先端を回すだけで簡単に調整できます。

ノズルを交換することなく1つで4つの水流パターンが可能な 4 in 1 マルチジェット。
ポイント、フラット、シャワー、散水モードを備え、さまざまな用途に使用できます。
先端を回すだけで簡単に調整できます。

本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。

製品特長
OC 3用 4 in 1 マルチジェット: 4 in 1 マルチノズル
4 in 1 マルチノズル
1つのノズルで4種類の水流が可能です。 ノズル先端上の記号は、対応する水流タイプを示します。
OC 3用 4 in 1 マルチジェット: 時短効果
時短効果
面倒なノズル交換が不要。ノズル先端を回すだけで、適切な水流を選択できます。
OC 3用 4 in 1 マルチジェット: 洗浄と散水のオールインワン
洗浄と散水のオールインワン
ガーデンホースやスプレーガンに持ち替える必要がありません。
フラットジェット
  • さまざまな対象物や表面を洗浄するユニバーサルジェット。
直噴
  • 頑固な汚れの除去や、届きにくい場所のスポット洗浄に最適な強力ポイントジェット。
ミスト
  • よりデリケートな作業（犬の洗浄や植木の水やりなど）に。優しい散水モード。
散水
  • 植物への水やりに。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 119 x 59 x 59
動画
適合機種
用途・清掃場所
  • 自転車
  • テント／キャンプ用品
  • ペット／犬
  • 靴／ハイキングブーツ
  • スポーツ用品（サーフボード、カヤック、スタンドアップパドルボード）
  • ベビーカー／バギー
  • ガーデニング用品
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
  • 植木鉢の洗浄に