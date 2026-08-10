ノズルを交換することなく1つで4つの水流パターンが可能な 4 in 1 マルチジェット。

ポイント、フラット、シャワー、散水モードを備え、さまざまな用途に使用できます。

先端を回すだけで簡単に調整できます。



本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。