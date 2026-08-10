OC 3用 4 in 1 マルチジェット
ノズルを交換することなく1つで4つの水流パターンが可能な 4 in 1 マルチジェット。ポイント、フラット、シャワー、散水モードを備え、さまざまな用途に使用できます。先端を回すだけで簡単に調整できます。
ノズルを交換することなく1つで4つの水流パターンが可能な 4 in 1 マルチジェット。
ポイント、フラット、シャワー、散水モードを備え、さまざまな用途に使用できます。
先端を回すだけで簡単に調整できます。
本アクセサリーは、マルチクリーナーOC 3またはOC 3 フォルダブルと互換性があります。
製品特長
4 in 1 マルチノズル1つのノズルで4種類の水流が可能です。 ノズル先端上の記号は、対応する水流タイプを示します。
時短効果面倒なノズル交換が不要。ノズル先端を回すだけで、適切な水流を選択できます。
洗浄と散水のオールインワンガーデンホースやスプレーガンに持ち替える必要がありません。
フラットジェット
- さまざまな対象物や表面を洗浄するユニバーサルジェット。
直噴
- 頑固な汚れの除去や、届きにくい場所のスポット洗浄に最適な強力ポイントジェット。
ミスト
- よりデリケートな作業（犬の洗浄や植木の水やりなど）に。優しい散水モード。
散水
- 植物への水やりに。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|119 x 59 x 59
動画
用途・清掃場所
- 自転車
- テント／キャンプ用品
- ペット／犬
- 靴／ハイキングブーツ
- スポーツ用品（サーフボード、カヤック、スタンドアップパドルボード）
- ベビーカー／バギー
- ガーデニング用品
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
- 植木鉢の洗浄に