高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法

家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。

【動画】高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法

高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を動画でご紹介します。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法

立水栓（四角タイプ）立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法
立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法
1. Aの万能口金の中間部のすき間に付属の緑色の台紙を挟みます。
2. Aを蛇口にグッと差し込み4箇所のネジをドライバーで均一に締めます。その後挟めていた緑色の台紙を抜きます。
3. Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。
4. Aの万能口金とBのマルチコネクターを接続します。
  ※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

万能口金（大）

万能口金（大）

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-321.0
JANコード：4515413005536

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

自在水栓と水道ホースの接続方法

自在水栓 自在水栓と水道ホースの接続方法
（蛇口径 約14～17mm）

＜接続方法＞

蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締めて固定します。
差し込みが固い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。

蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締める

マルチコネクターを蛇口アダプターに接続します。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。

マルチコネクターを蛇口アダプターに接続

【動画】高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法

高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を動画でご紹介します。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

ホース接続水栓①、②と水道ホースの接続方法

ホース接続水栓①、②ホース接続水栓①、②と水道ホースの接続方法

＜接続方法＞

水道ホースを蛇口にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。

 

※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

水道ホースを蛇口に差し込み、ホースバンドで締める

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

ホースバンド

ホースバンド

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-308.0
JANコード：4515413006748

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法

ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法
ホーズ接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法 左図のようなホース接続水栓は、先端部分を外すことができます。
先端部分を外すとネジ山G1/2（直径約21mm）もしくはG3/4（直径約26.5mm）の状態になります。
そこへネジ付蛇口アダプターを取り付けると水道ホースがワンタッチで接続できるようになります。
ホーズ接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法 Aのねじ付蛇口アダプターは左の写真の様に上下2つの部品に分かれます。
お客様の蛇口の外径の太さにあわせてお使いください。

＜外径が細め（約21mm）の場合＞
　上下あわせた状態で使用。
＜外径が太め（約26.5mm）の場合＞
　下の部品だけ使用。

＜接続方法＞

ホーズ接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法

1、Aの外径の合う方のねじ付蛇口アダプターをクルクルと左に回しながら蛇口につけます。
2、Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。
3、Aのねじ付蛇口アダプターとBのマルチコネクターを接続します。（カチッと音がします。）

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

ねじ付蛇口アダプター

ねじ付蛇口アダプター

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-006.0
JANコード：4039784288874

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

泡沫水栓、混合水栓と水道ホースの接続方法

泡沫水栓、混合水栓泡沫水栓、混合水栓と水道ホースの接続方法

＜接続方法＞

泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 1、水道蛇口の先端を右に（時計回り）にクルクルと回し部品を取り外します。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 2、先端部品のネジ山が内側にあるか、外側にあるか確認します。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 3、上図①の場合、泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
当社取り扱いの泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）品番 9.548-322.0⇒取付ネジサイズ W22山20のみ適合します。サイズは全メーカー同一ではありませんのでご注意ください。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 上図②の場合、泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
　・泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）品番9.548-324.0→取付ネジサイズ　M24×1.0
※泡沫水栓蛇口のサイズは多数あり、アダプターはお客様の蛇口サイズに合ったサイズが必要です。
※蛇口がKVKの場合、形状が異なるため使用できません。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースを接続する方法 4、泡沫水栓用アダプターと水道ホースを接続し、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
  ※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道蛇口のレバーを必ず完全に水（青色）側にしてご使用ください。お湯（赤色）側でご使用されると給湯設備が破損する恐れがあります。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）

泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-322.0
JANコード：4515413005543

泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）

泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-324.0
JANコード：4515413005567

ホースバンド

ホースバンド

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-308.0
JANコード：4515413006748

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

洗濯機用水栓と水道ホースの接続方法

洗濯機用水栓洗濯機用水栓と水道ホースの接続方法
洗濯機用水栓と水道ホースの接続方法 1、水道蛇口をしめます。
2、水道ホースを洗濯機用ホース継ぎ手にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
3、洗濯機用ホース継ぎ手のロックレバーを開くようにしてにぎり、蛇口のツバ部分に引っかかる様に接続します。

※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-350.0
JANコード：4054278822143

洗濯機用ホース継ぎ手

洗濯機用ホース継ぎ手

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-314.0
JANコード：4515413005635

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

洗濯機用水栓を分岐して接続する場合

洗濯機用水栓を分岐洗濯機用水栓を分岐して接続する場合
ホーズ接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法 1、水道蛇口をしめます。
2、モンキーレンチ等で蛇口のナット（赤枠の部分）を回し、水栓本体と吐水口の二つに分解します。

※分岐コック使用可能水栓：水栓本体のネジ山の規格がW26山20（外径26mm）のもの。
ネジ山の規格がご不明の場合は蛇口メーカーにお問い合わせください。
ホーズ接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法 3、水栓本体と吐水口の間に分岐コックを挟み、二箇所のナット（赤枠の部分）をモンキーレンチ等で締めます。
4、水道ホースとマルチコネクターを接続します。
ホーズ接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法

5、マルチコネクターと分岐コックを接続し、分岐コックのつまみ（赤枠の部分）を引き上げます。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。

＜使用部品＞

3m 水道ホースセット

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：6.390-273.0
JANコード：4002667351354

分岐コック

分岐コック

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-326.0
JANコード：4515413005581

※分岐コックをお求めの際は、水栓本体のネジ山の規格がW26山20（外径26mm）であることをご確認願います。ご不明の場合は蛇口メーカーにサイズのご確認をお願いします。

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。

バケツ等にくんだため水を使用する場合

ため水バケツ等にくんだ水を使用する場合

＜バケツやポリタンク等からの給水方法＞

バケツ・ポリタンク等にくんだ水からの給水方法 ため水から給水する際には別売りのアクセサリー（自吸用ホース）が必要になります。
不純物が多く含まれる雨水や井戸水をご使用する際はフィルターをご使用ください。
また、お風呂の残り湯もご使用できます。
バケツ・ポリタンク等にくんだ水からの給水方法 1、自吸用ホースを給水口に取り付けます。
※ 画像は別売りフィルターを給水口に接続した状態です。
バケツ・ポリタンク等にくんだ水からの給水方法 2、自吸用ホース反対側の、水を吸い込む側の黒い部品を取り外します。
バケツ・ポリタンク等にくんだ水からの給水方法

3、ペットボトルなどの容器を活用し、自吸用ホースの中に水を流し込みます。
※ 満杯にしてください。
バケツ・ポリタンク等にくんだ水からの給水方法 4、 電源スイッチをONにし、高圧ホース接続口より水が出ることを確認後、電源をOFFにします。
バケツ・ポリタンク等にくんだ水からの給水方法 5、再度自吸用ホースの中に水を満杯に入れ、最初に外した黒い部品を元に戻します。自吸用ホースの端を、吸い上げる水が入った容器に入れます。
これで呼び水が完了しました。
バケツ・ポリタンク等にくんだ水からの給水方法 5、ため水の吸い上げを開始します。
トリガーガンを接続した高圧ホースを本体の高圧ホース接続口へ接続します。
本体電源スイッチをONにし、トリガーガンを握ります。水が安定して出てくるまで、噴射させます。安定して出てくるようになれば準備完了です。
一旦電源スイッチをOFFにし、ノズルを接続します。
その後、洗浄を開始してください。

【動画】自吸用ホースの使い方

自吸用ホースの使い方を動画でご紹介します。

＜使用部品＞

自吸用ホース

自吸用ホース

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.643-101.0
JANコード：4039784843097

フィルター

フィルター

＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.642-794.0
JANコード：4039784636897

＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。

＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル　0120-60-3140」までお問合せください。