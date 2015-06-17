高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法
家庭用高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を確認できます。
【動画】高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法
高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を動画でご紹介します。
＜使用部品＞
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法
|1.
|Aの万能口金の中間部のすき間に付属の緑色の台紙を挟みます。
|2.
|Aを蛇口にグッと差し込み4箇所のネジをドライバーで均一に締めます。その後挟めていた緑色の台紙を抜きます。
|3.
|Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。
|4.
|Aの万能口金とBのマルチコネクターを接続します。
|※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。 ※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。
＜使用部品＞
万能口金（大）
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-321.0
JANコード：4515413005536
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
自在水栓と水道ホースの接続方法
|自在水栓と水道ホースの接続方法（蛇口径 約14～17mm）
＜接続方法＞
蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締めて固定します。
差し込みが固い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。
マルチコネクターを蛇口アダプターに接続します。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
【動画】高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法
高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法を動画でご紹介します。
＜使用部品＞
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
ホース接続水栓①、②と水道ホースの接続方法
＜接続方法＞
水道ホースを蛇口にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。
＜使用部品＞
ホースバンド
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-308.0
JANコード：4515413006748
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法
|左図のようなホース接続水栓は、先端部分を外すことができます。
先端部分を外すとネジ山G1/2（直径約21mm）もしくはG3/4（直径約26.5mm）の状態になります。
そこへネジ付蛇口アダプターを取り付けると水道ホースがワンタッチで接続できるようになります。
|Aのねじ付蛇口アダプターは左の写真の様に上下2つの部品に分かれます。
お客様の蛇口の外径の太さにあわせてお使いください。
＜外径が細め（約21mm）の場合＞
上下あわせた状態で使用。
＜外径が太め（約26.5mm）の場合＞
下の部品だけ使用。
＜接続方法＞
|
1、Aの外径の合う方のねじ付蛇口アダプターをクルクルと左に回しながら蛇口につけます。
＜使用部品＞
ねじ付蛇口アダプター
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：2.645-006.0
JANコード：4039784288874
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
泡沫水栓、混合水栓と水道ホースの接続方法
＜接続方法＞
|1、水道蛇口の先端を右に（時計回り）にクルクルと回し部品を取り外します。
|2、先端部品のネジ山が内側にあるか、外側にあるか確認します。
|3、上図①の場合、泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
当社取り扱いの泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）品番 9.548-322.0⇒取付ネジサイズ W22山20のみ適合します。サイズは全メーカー同一ではありませんのでご注意ください。
|上図②の場合、泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）を左（反時計回り）にクルクルと回しながら蛇口先端に取付けます。
・泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）品番9.548-324.0→取付ネジサイズ M24×1.0
※泡沫水栓蛇口のサイズは多数あり、アダプターはお客様の蛇口サイズに合ったサイズが必要です。
※蛇口がKVKの場合、形状が異なるため使用できません。
|4、泡沫水栓用アダプターと水道ホースを接続し、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
|※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道蛇口のレバーを必ず完全に水（青色）側にしてご使用ください。お湯（赤色）側でご使用されると給湯設備が破損する恐れがあります。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。
＜使用部品＞
泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-322.0
JANコード：4515413005543
泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-324.0
JANコード：4515413005567
ホースバンド
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-308.0
JANコード：4515413006748
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
洗濯機用水栓と水道ホースの接続方法
|1、水道蛇口をしめます。
|2、水道ホースを洗濯機用ホース継ぎ手にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。
|3、洗濯機用ホース継ぎ手のロックレバーを開くようにしてにぎり、蛇口のツバ部分に引っかかる様に接続します。
|
※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
＜使用部品＞
洗濯機用ホース継ぎ手
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-314.0
JANコード：4515413005635
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
洗濯機用水栓を分岐して接続する場合
|1、水道蛇口をしめます。
2、モンキーレンチ等で蛇口のナット（赤枠の部分）を回し、水栓本体と吐水口の二つに分解します。
※分岐コック使用可能水栓：水栓本体のネジ山の規格がW26山20（外径26mm）のもの。
ネジ山の規格がご不明の場合は蛇口メーカーにお問い合わせください。
|3、水栓本体と吐水口の間に分岐コックを挟み、二箇所のナット（赤枠の部分）をモンキーレンチ等で締めます。
|4、水道ホースとマルチコネクターを接続します。
|
5、マルチコネクターと分岐コックを接続し、分岐コックのつまみ（赤枠の部分）を引き上げます。
※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
＜使用部品＞
3m 水道ホースセット
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：6.390-273.0
JANコード：4002667351354
分岐コック
＜オプションアクセサリー＞
注文番号：9.548-326.0
JANコード：4515413005581
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
※分岐コックをお求めの際は、水栓本体のネジ山の規格がW26山20（外径26mm）であることをご確認願います。ご不明の場合は蛇口メーカーにサイズのご確認をお願いします。
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。
バケツ等にくんだため水を使用する場合
＜バケツやポリタンク等からの給水方法＞
|ため水から給水する際には別売りのアクセサリー（自吸用ホース）が必要になります。
不純物が多く含まれる雨水や井戸水をご使用する際はフィルターをご使用ください。
また、お風呂の残り湯もご使用できます。
| 1、自吸用ホースを給水口に取り付けます。
※ 画像は別売りフィルターを給水口に接続した状態です。
|2、自吸用ホース反対側の、水を吸い込む側の黒い部品を取り外します。
|
3、ペットボトルなどの容器を活用し、自吸用ホースの中に水を流し込みます。
|4、 電源スイッチをONにし、高圧ホース接続口より水が出ることを確認後、電源をOFFにします。
|5、再度自吸用ホースの中に水を満杯に入れ、最初に外した黒い部品を元に戻します。自吸用ホースの端を、吸い上げる水が入った容器に入れます。
これで呼び水が完了しました。
|5、ため水の吸い上げを開始します。
トリガーガンを接続した高圧ホースを本体の高圧ホース接続口へ接続します。
本体電源スイッチをONにし、トリガーガンを握ります。水が安定して出てくるまで、噴射させます。安定して出てくるようになれば準備完了です。
一旦電源スイッチをOFFにし、ノズルを接続します。
その後、洗浄を開始してください。
【動画】自吸用ホースの使い方
自吸用ホースの使い方を動画でご紹介します。
＜使用部品＞
※水道ホースセットは標準装備されていませんのでご注意ください。（機種によっては標準装備されている製品もございます。）
＜オプション品のご購入に関するお問い合わせ先＞
お近くの販売店（ホームセンター等）にてご購入いただけます。
また当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」や、ケルヒャー公式 楽天市場店からご注文いただけます。
＜製品に関するお問い合わせ先＞
製品や蛇口接続等に関して、ご不明な点等ございましたら当社「お客様専用ダイヤル 0120-60-3140」までお問合せください。