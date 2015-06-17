高圧洗浄機と水道蛇口の接続方法

＜接続方法＞

水道ホースを蛇口にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。

※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。

※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。