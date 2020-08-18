化学工場
化学工場のあらゆる種類の汚れを取り除くには、信頼性が高く効果的な清掃機器が不可欠です。ケルヒャーの清掃機器は、製造現場やシステム、タンク、オフィス、屋外などあらゆる用途に適したソリューションを提供します。最も過酷な作業向けに設計されており、作業を迅速かつ効率的に処理することに貢献します。洗浄剤やアクセサリーがその品質と作業効率を一層高めます。
優れた清掃結果をもたらす
化学製造現場の清掃で求められるのは、スピードと安全性であり、ケルヒャーはその要件を満たす清掃ソリューションを展開しています。たとえば、ケルヒャーの清掃機器の特長である堅牢な構造、操作のしやすさ、そしてあらゆる場所に使用できる汎用性。あるいは現場の製造を中断せずに清掃できるよう特別に開発されたシステムなどが、清掃の安全と作業効率に貢献します。製造を制限するような課題に対して対応できる柔軟性も備えています。
高い吸引力であらゆる場所を清掃
ケルヒャーの産業用バキュームクリーナーは、手の届きにくい場所の汚れや、乾湿両方の汚れを簡単に吸引します。最新のタービン技術による高い吸引力が、多用途に使用できる理由のひとつです。
高圧洗浄でより効率的な清掃を
製造システムの固形の汚れ、液体、接着油などの頑固な汚れは、高圧洗浄機で簡単に除去することができます。
頑固な汚れをやさしく効率的に除去
塗料、グリース、オイル、シリコン、ゴム、熱可塑性樹脂などの頑固な汚れが付着した製造システムの表面は、損傷を与えることなく汚れを取り除かなければなりません。特に水が使用できない箇所では、ドライアイスブラスターが優れた効果を発揮します。ドライアイスは洗浄後に二酸化炭素として蒸発し、残留物を残しません。
製造現場向けの清掃機器
清潔を維持する多様な清掃ソリューション
ケルヒャーは、製造工場、オフィス、共用スペース、屋外スペースなど、あらゆる用途に対応できる清掃機器、洗浄剤、アクセサリーを提供しています。汚れは乾燥した粉塵から液状の残留物まで、清掃方法はこすり洗いや吸引あるいは掃き込みなど、あらゆる要件に対応する幅広い機器を備えています。
工場内部や倉庫の清掃
工場内部や倉庫の床面の液体、粉体、油分の汚れは床洗浄機で簡単に取り除くことができます。吐出・吸引能力やブラシの機械的能力により、広い範囲を費用対効果の高い方法で清掃することができます。
屋外の掃き込み
アスファルト、砂利などの粗い路面、急な傾斜路でも、ケルヒャーの清掃機器が徹底的に清掃します。最大6,000㎡の広い屋外エリアの清掃には、バキュームスイーパーをご活用ください。
倉庫・オフィス向けの清掃機器
コンテナの種類に応じたポンプとノズルを提供
ケルヒャーの高効率なコンテナ洗浄ソリューションは、30年以上にわたる信頼の構築により高い評価を得てきました。徹底的な試験により最適化されたシステムは、効率的な清掃と省エネルギーに貢献します。お客様のご要望に合わせてポンプとノズルを組み合わせて使用することができます。清掃計画からシステムの組み合わせ、その後のサービスまで包括的なソリューションを提供します。
標準サイズのコンテナの洗浄
さまざまな材質のIBCコンテナの洗浄ソリューションも提供できます。最高90℃の洗浄水でコンテナを洗浄し、さまざまな汚れを除去します。
HKF 50P
吐出水量800-1,200L/時、吐出圧力5-10MPa
HKF 200P
吐出水量2,000-10,000L/時、吐出圧力3-20MPa