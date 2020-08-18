機械製造
金属加工工程の油汚れ向けの床洗浄機、大量の粉塵、切粉、オイル回収の産業用バキュームクリーナー、金型洗浄のドライアイスブラスターなど、それぞれの工程で最適な製品の提案が可能です。また、産業用バキュームクリーナーと配管を組み合わせたセントラルバキュームシステムは、より、工程の自動化、半自動化へ貢献致します。
金属加工工場
機械製造の現場における清掃は、清潔な環境維持と製造プロセスの安全性を保証するだけではなく、製造機器のメンテナンスにも役立ち長寿命化に貢献します。そうした機器の清掃では、成型工程での産業用バキュームクリーナーによる大量の粉塵回収や、高圧洗浄機によるスケールやグリースの除去、金属加工工程での切削屑からグルース、オイルまであらゆる種類の汚れを迅速かつ効果的に除去しなくてはなりません。しかも製造プロセスを中断することなく、常に最高の安全性を確保する必要があります。こうした要件をすべて満たすのが、ケルヒャーの革新的な清掃ソリューションです。
金型洗浄向けドライアイスブラスター
成型工程でのドライアイスブラスターによる金型洗浄では水を使わないため、例えば、射出成型機に取りつけたままの状態の金型を洗浄することができ、100kg以上の重い金型を取り外して溶剤につけたりする洗浄方法や、別の場所にもっていきサンドブラストをかける洗浄方法と比較し、大幅に時間を短縮し労力を軽減します。また、溶剤を使う場合に課題となる汚水処理費用の問題を解決し、サンドブラストを使う場合に課題になる金型を傷め、金型の寿命を短くすることもありません。
切粉、オイルに高耐久、大量の粉塵回収、産業用バキュームクリーナー
産業用バキュームクリーナーは、乾湿両方の汚れを強力に取り除きます。切粉、オイルに対して高耐久な構造の製品や、また、大量の粉塵回収でもフィルタが目詰まりしにくく、吸引力が持続する製品、耐久時間が20,000時間のモータ搭載により、工程組み込みも可能な製品と各工程にあった製品の提案が可能です。配管と組み合わせ、制御盤により、モータのオンオフと各吸引箇所のバルブの開閉を制御し、工程の自動化に貢献するセントラルバキュームシステムもあります。
高圧洗浄
製造システムの頑固な汚れの除去には、高圧洗浄が適しています。接着剤、付着物、接着油などさまざまな汚れを短時間で取り除きます。
製造現場向けの清掃機器
どの現場でも使える清掃機器
ケルヒャーの革新的な清掃機器の使用により、生産時の残留物、ゴムくず、オイル、鋭利な削りくず、輸送時の汚れを簡単に除去できます。コンパクトな乾湿両用掃除機から高速乾燥・長時間使用可能な搭乗式床洗浄機まで、あらゆるニーズに対応する機器を提供します。豊富なアクセサリーを加えることで、さまざまな箇所の清掃に最適化し、作業効率を向上させることができます。
通路の清掃
床洗浄機を使用して、床面に付着した汚れ、オイル、その他の液体を確実に取り除きます。湿式の洗浄と吸引を同時に行いすぐに床面が乾くため、通路は素早く清掃できます。これにより清掃後すぐに安全な通行が可能になります。
日常的な清掃
少量の汚れを素早く除去する日常的な清掃には、手押し式のスイーパーの使用が最適です。あらゆる場所に使用できる柔軟性、優れた利便性、そして強力なごみの掃き込みを実現します。
あらゆる汚れを取り除く
ケルヒャーの湿式および乾湿両用掃除機は、高性能タービン、フィルターの目詰まりを解消する革新的なシステムを搭載し、多種多様なアクセサリーを加えることができます。これにより、微細な汚れ、粗ごみ、液体のオイルや乾燥した粉塵などあらゆる汚れに対応できます。
クリーンな環境作りのための清掃機器
倉庫の管理品質を高める清掃品質
製品を安全かつ確実に輸送するには保管倉庫の環境整備が不可欠です。日常業務の障害となるごみや汚れは、頑丈な搭乗式または自走式・手押し式のバキュームスイーパーで素早く取り除くことができます。清掃幅700mmから1700mmまでのサイズを取り揃え、バッテリー駆動からディーゼル、ガソリンエンジン駆動まで様々な種類のラインナップを揃えており、現場に最適な製品をご提案できます。
屋内保管エリアの安全性を保つ
狭い通路や高いラックの間の清掃も安全に作業できます。コンパクトサイズの機器は高い機動力があります。さらに最大13,600㎡/hのエリア性能とバッテリーの大容量で、より長い作業時間が確保できます。
強力な清掃能力で屋外をきれいに
製造工場などの広大な敷地では、安全確保のため、あるいは継続的な運搬管理や環境への配慮のために、スピーディで効果的な清掃ソリューションが不可欠です。搭乗式スイーパーや多種多様なアクセサリーを使用すると、敷地内での製造業務を中断することなく広大な敷地を簡単に清掃することができます。
機器使用時の経済性にも配慮
費用対効果の高い清掃は、清掃範囲や清掃頻度によって内容が変わります。ケルヒャーでは清掃機器やオプションの選択をお手伝いし、最適な清掃ソリューションを提案します。