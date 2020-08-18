金属加工工場

機械製造の現場における清掃は、清潔な環境維持と製造プロセスの安全性を保証するだけではなく、製造機器のメンテナンスにも役立ち長寿命化に貢献します。そうした機器の清掃では、成型工程での産業用バキュームクリーナーによる大量の粉塵回収や、高圧洗浄機によるスケールやグリースの除去、金属加工工程での切削屑からグルース、オイルまであらゆる種類の汚れを迅速かつ効果的に除去しなくてはなりません。しかも製造プロセスを中断することなく、常に最高の安全性を確保する必要があります。こうした要件をすべて満たすのが、ケルヒャーの革新的な清掃ソリューションです。