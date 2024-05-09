建設キャリアアップシステム 登録事業者様向け法人入会特典
ケルヒャーの業務用清掃機器は種類が多くあらゆる業種やシチュエーションに対応しています。
ケルヒャー ジャパンは、建設キャリアアップシステム（CCUS）を応援し
CCUS登録事業者と技能者の方々へ特別特典を提供いたします。
CCUSメンバー特典
当オンラインショップで製品ご購入時に、クーポンコードを入力すると、5%OFF適用となります。
- 割引クーポンコードはCCUSメンバーズメール（12/11配信）に記載されております
- 楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、dショッピングなどのオンラインショップではクーポンはご使用いただけません
- セール品など一部割引対象外の製品もございます
- 2026年12月31日ご購入分まで適用
オンラインショップで
購入できる業務用洗浄機器
オンラインショップで
購入できる家庭用洗浄機器
クーポンコードの利用方法
【ご利用方法】
ケルヒャーオンラインショップにアクセスし、商品を選択後、買い物かごに移動してください。
注文内容をご確認後、「クーポンコード」欄にクーポンコードを入力し、「クーポンの適用」ボタンをクリックしてください。
その後「次へ」ボタンをクリックし、お買い物の手続きをお願いいたします。
＜ご注意＞
- クーポンコードは、ケルヒャー オンラインショップでのみ有効です。ケルヒャー公式 楽天市場店、ケルヒャー公式 PayPayモール店では利用できません
- 有効期限の設定されているクーポンコードの場合、期限を過ぎての利用はできませんのでご注意ください
- 送料には適用されません
- 他のクーポンとの併用はできません
- ご注文完了後のクーポン利用のお申し出はお断りさせていただきます
- 修理料金のお支払いにはご利用できません