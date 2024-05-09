建設キャリアアップシステム　登録事業者様向け法人入会特典

ケルヒャーの業務用清掃機器は種類が多くあらゆる業種やシチュエーションに対応しています。

CCUSメンバー特典

オンラインショップ全製品 5%OFFオンラインショップ全製品 5%OFF

当オンラインショップで製品ご購入時に、クーポンコードを入力すると、5%OFF適用となります。

  • 割引クーポンコードはCCUSメンバーズメール（12/11配信）に記載されております
  • 楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、dショッピングなどのオンラインショップではクーポンはご使用いただけません
  • セール品など一部割引対象外の製品もございます
  • 2026年12月31日ご購入分まで適用

オンラインショップで
購入できる業務用洗浄機器

高圧洗浄機

高圧洗浄機

バキュームクリーナー

バキュームクリーナー

カーペットリンスクリーナー

カーペットリンスクリーナー

スチームクリーナー

スチームクリーナー

ガーデンツール

ガーデンツール

床洗浄機

床洗浄機

洗浄剤

洗浄剤

アクセサリー

アクセサリー

オンラインショップで
購入できる家庭用洗浄機器

高圧洗浄機

高圧洗浄機

散水シリーズ

散水シリーズ

スイーパー

スイーパー

モバイルクリーナー

モバイルクリーナー

スチームクリーナー

スチームクリーナー

ウォーターバキュームクリーナー

ウォーター
バキュームクリーナー

コードレスクリーナー

コードレスクリーナー

乾湿両用バキュームクリーナー

乾湿両用
バキュームクリーナー

ガーデンツール

ガーデンツール

洗浄剤

洗浄剤

アクセサリー

アクセサリー

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クーポンコードの利用方法

【ご利用方法】

ケルヒャーオンラインショップにアクセスし、商品を選択後、買い物かごに移動してください。
注文内容をご確認後、「クーポンコード」欄にクーポンコードを入力し、「クーポンの適用」ボタンをクリックしてください。
その後「次へ」ボタンをクリックし、お買い物の手続きをお願いいたします。

 

＜ご注意＞

  • クーポンコードは、ケルヒャー オンラインショップでのみ有効です。ケルヒャー公式 楽天市場店、ケルヒャー公式 PayPayモール店では利用できません
  • 有効期限の設定されているクーポンコードの場合、期限を過ぎての利用はできませんのでご注意ください
  • 送料には適用されません
  • 他のクーポンとの併用はできません
  • ご注文完了後のクーポン利用のお申し出はお断りさせていただきます
  • 修理料金のお支払いにはご利用できません
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高圧洗浄機

家庭用と業務用の違い

ホームセンターなどで見かける黄色いケルヒャーと業務用のグレーのケルヒャー。何が違うの？
お仕事で使う場合と家庭用の違いをご説明します。
仕事で使うコンパクト高圧洗浄機

仕事で使うコンパクト高圧洗浄機

重機や建物の清掃で定番となりつつあるケルヒャーの高圧洗浄機。
コンパクトでも耐久性が高い業務用高圧洗浄機は、日々の清掃に便利で、ユーザー登録で2年保証付きです。
お家の清掃は、高圧？スチーム？

お家の清掃は、高圧？スチーム？

高圧洗浄機とスチームクリーナーはどこで使うものでしょうか？その仕組みと清掃についてお伝えします。
自宅のおそうじもケルヒャーでもっと楽に素早くできます。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤