業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント フィルターの自動ちり落とし機能により、埃やちりによる目詰まりを防いでくれ、高い吸引力を持続できる

フィルター交換が簡単かつ高い吸引力を持続できるため清掃効率が大幅に上げることが可能

耐水フィルター装着により、濡れた路面の清掃も可能

操作が簡単で作業員を選ばず同レベルで誤操作なく清掃できる

フィルターメンテナンスのしやすさが清掃効率アップに貢献

倉庫内の美観管理を担当するE氏は、フォークリフトで取引のあるメーカー担当者に、今回の課題について相談をしてみました。すると、ケルヒャーのバキュームスイーパーを試してみてはと勧められました。早速、清掃作業にあたる従業員たちにも立ち会ってもらい、デモを行いましたが、まさに今の課題を解決してくれる最適な清掃機器だと実感しました。

まず、メインフィルターには引っ掛けタイプのちり落とし機能がついていて、目詰まりを防いでくれます。また、フィルターの取り外し作業は工具なしで簡単に行うことができ、これまでのように労力と時間をかけず、容易にメンテナンスが可能に。これらでスイーパーの吸引力を長時間キープし、清掃効率を大幅に上げられると思いました。

「これまではフィルターのメンテナンスが本当に面倒で・・・。これなら繁忙期にも、怠ることなく定期的に続けられそうですね」（倉庫従業員）

シンプル操作で作業員を選ばずハイレベルな仕上がりに

操作方法がシンプルなダイヤル式で実に簡単な点も大きなメリットでした。分かりやすい絵文字表示で直感的に操作できるうえ、ディスプレイやスイッチは全て見やすい位置に設置されているので、誤操作を防ぎ、高いレベルの清掃ができます。また、耐水フィルターを装着すれば床面が濡れた状態でも清掃ができるという点も、実に画期的でした。

「見たままのシンプル操作で、経験の少ない従業員でも、短時間の研修ですぐに使いこなせそうです。これまでのように特定の人に負荷が集中することも解消でき、倉庫業務の効率化にもつなげられます」（E氏）

E氏は、ケルヒャーの搭乗式バキュームスイーパーへの切り替えを社内で提案し導入が決定しました。納品の際、ケルヒャーの担当営業からはD社倉庫に最適な清掃方法もアドバイスしてもらうことができ、さらなる清掃効率アップへの展望が開けました。

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