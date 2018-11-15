業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント ケルヒャーの「温水高圧洗浄機」なら、高い洗浄力で頑固な汚れも簡単に取り除き、清掃時間を大幅に短縮

スチーム洗浄によって強い臭い残りを、衛生面への不安も解消

高圧温水による高い洗浄力で、頑固な汚れも短時間で除去に成功

物流本部のF氏は、コンテナ清掃の効率化を進めるべく情報収集を行なうなかで、ケルヒャーの「温水高圧洗浄機」に注目しました。早速問い合わせると、詳しい提案と現場でのデモを実施してもらえることになりました。

参加した現場スタッフがまず驚いたのは、その高い洗浄力です。先端のノズルから高圧で温水を勢いよく吹き付けることで、今まできれいに落とせなかった糊の残りや、手作業によるこすり洗いではなかなか落とすことができなかった、コンテナ特有の汚れを簡単かつ短時間で除去することができたのです。

スチーム洗浄機能で原料の強い臭い残りも元から消去し、衛生的に

さらに、コンテナ内の臭い残りについて相談すると、臭いの元まで取り除くことができるスチーム洗浄機能がついた上位機種を紹介されました。これなら化粧品やトイレタリー製品などの強い臭いもスチームの力で除去できるため、衛生面の不安も解消できるとF氏は大きな期待を寄せました。

「これまで手作業ではなかなか落とせなかった、汚れと臭いを難なく除去できるので、現場スタッフから採用希望の声がかなりありました。これからは作業効率がアップして、大幅に時間短縮ができると確信しています」（F氏）

ひとまず、主要拠点にケルヒャーの「温水高圧洗浄機」を試験導入し、コンテナの衛生管理とコスト削減を推進することになったT社。実際に数週間使ってみたところ、改善に向けかなりの手ごたえを感じたため、全拠点での導入が決まりました。

この課題を解決した製品はこちら