業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 集めた粉塵を廃棄する回数が減り、清掃時間を短縮できた

自動ちり落とし機能により目詰まりを回避

プロが環境に合わせて選定した清掃機器を導入したことで、短時間でよりきれいに清掃できるようになった

濡れたゴミを大量に回収できる上、自動ちり落とし機能で目詰まりも回避

業務用清掃機器の情報を集めていたY氏は、ケルヒャーの担当者と話をする機会を得ました。そこで自社の現状を伝えて相談し、濡れた路面や粉塵の回収に対応できるケルヒャーの搭乗式スイーパーの提案を受けたのです。独自のコンテナ構造が採用されており、コンテナ内の容量をフルに使えるため、大量のゴミを回収できます。また、特許技術である自動チリ落とし機能により、フィルタの目詰まりも回避できるとのことでした。

次いで出張実演を依頼し、実機で清掃能力の高さを体感したY氏は「これなら清掃の工数を減らせる」と確信し導入を決めました。

短時間できれいに掃除できるようになり、現場環境を改善できた

現場を確認した上でケルヒャーの担当者に選定してもらった、T社の環境に最適なスイーパーは、優れた清掃能力を発揮しました。これまでよりきれいに掃除できるようになったことはもちろん、清掃の途中で廃棄場に行き、ダストコンテナに貯まったゴミを廃棄する回数も激減。短時間で清掃できるようになり、現場の作業員に喜ばれました。

「清掃が容易になったことや、ちゃんときれいになったと実感できるようになったことで、現場作業員の清掃に対するモチベーションも上がったようです。清掃がしっかり行われることで、現場環境の改善と安全性向上を実現できました。また、工場の性質上、近隣への影響については常に気を遣っているのですが、苦情が出るようなこともなく、良好な関係が築けています」（Y氏）

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