業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 切削くずをエアーで吹き飛ばさずに直接回収でき、ダウンタイムを40%削減

環境に合わせた最適なツールを組み合わせて導入できたため、高い効果が得られた

環境に合わせた清掃ツールの組み合わせを導入し、清掃の生産性を向上

自力での情報収集に限界を感じたE氏は、さまざまな業務用清掃ツールを取り扱うケルヒャーに相談しました。そこでケルヒャーの担当者から解決策として紹介されたのは、鋭利な切削くずもしっかり回収できる産業用バキュームクリーナーでした。

「ケルヒャーの担当者は切削くずの回収に伴う独特の課題を深く理解していました。同様の課題を解決した他社での実績も豊富にあり、事例を交えて説明してくれたので解決の過程を具体的にイメージすることができました」（E氏）

ケルヒャーの担当者による詳細なヒアリングを経て、あらためてW社の環境に最適化した提案を受けました。溝を清掃するためのコーナーノズルなど、作業を効率化できるツールが組み合わされており、効果も確信できたことから導入が決まりました。

エアーで吹き飛ばさず直接回収することで、ダウンタイムを40%削減

産業用バキュームクリーナーの導入により、W社ではエアーで吹き飛ばさず直接吸引する清掃方法に切り替えることができました。強力な吸引力も、作業の効率化に大きく貢献。別の機械では切削工程でクーラントを使用していましたが、切削くずをクーラントごと回収でき、その後バスケットで液体と固体に分けて捨てることができるといったメリットもありました。

「導入後、清掃時間を40%も削減することができ、生産性の向上を果たすことができました。今回、適したツールを使用するだけで短時間でよりきれいにできるのだと実感しました。これを機に、ケルヒャーに相談しながら改善の取り組みを強化し、さらなる清掃の効率化を実現していきます」（E氏）

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