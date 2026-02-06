3

高耐久性・信頼性

エンジン式モデルのエンジンは信頼性の高いホンダ製です。作業と連動したエンジン速度調整機能※1を装備しており、燃料消費を効率的に抑えます。また、本体を囲む頑丈なフレームは、エンジンやポンプ部など主要なユニットを守ります。

※1）エンジン式モデルに搭載。作業をしていない時にエンジンの回転を抑え、エンジンへの負荷を軽減することでトラブルを防ぎます。