工場全体の粉塵をセントラルバキュームシステムで効率的に回収

セントラルバキュームシステム は、工場全体で発生する粉塵などの廃棄物を1か所に集めることで生産効率を向上、安全で清潔な労働環境の提供に貢献します。

産業用バキュームクリーナー1台では吸引力が不足する場合、必要台数を連結することでより広範囲の清掃、回収を可能にするシステムです。