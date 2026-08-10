インダストリアルスイーパー KM 130/300 R D Classic
KM 130/300 R D Classicは、優れた耐久性と高い清掃能力を誇るケルヒャーの業務用インダストリアルスイーパーです。三輪で頑丈なボディを持ち、動力はディーゼルエンジンです。各種重工業の工場、産廃リサイクル業、湾岸埠頭、建設業等、多様な環境で活躍できます。
KM 130/300 R D Classicは、優れた耐久性と高い清掃能力を誇るケルヒャーの業務用インダストリアルスイーパーです。
製品特長
＜頑丈設計＞
三輪で頑丈なボディを持ち、動力はディーゼルエンジンです。過酷な環境下での使用を想定して設計されたマシンなので、各種重工業の工場、産廃リサイクル業、湾岸埠頭、建設業等、多様な厳しい環境でも活躍できます。例えば、ボディやダストコンテナはスチール製であり、タイヤは悪路で金属片を踏んでも走行可能なノンパンクタイヤです。
＜シンプル操作ですぐれた操縦性を実現＞
操作はシンプルなダイヤルで行えます。直感的に操作できる分かりやすい絵文字表示により誤操作を防ぎます。スイッチ類は全て見やすい位置に設置しています。また、ディスプレイには、燃料の残量、スピードメーター、水温計を表示できます。人間工学に基づいた快適なコックピットは、安全性に優れ、高い作業効率を実現します。
＜ブラシ位置調節で効率性向上＞
路面の状態に応じてブラシを「自動調整」または「位置固定」に設定できます。状況に応じた最適のセッティングをすることで、より効果的にゴミや粉塵を回収します。
＜独自のフィルターテクノロジーで作業性向上＞
プレフィルターにより、粉塵が舞うハードな環境下でも、エンジンへの異物混入を防ぎ故障を防止します。また、メインフィルターは引っ掻きタイプのチリ落し機能により、フィルターの目詰まりを防ぎます。フィルターは工具なしで交換することができるので、メンテナンスにかかる労力と時間を削減します。
製品特長
ノンパンクタイヤ
- 小さな場所でも旋回可能なコンパクトボディー
- 悪路でもパンク無しで作業可能
- 簡単で操作しやすいレバー類の配置
肉厚のスチールボディ
- 過酷な条件下でも作業可能。
- 耐久性の高いデザイン
整備性の良さ
- シンプル操作
- 簡単に操作できる仕様
油圧式ダストコンテナ
- 安全に簡単に操作できるコンテナです。
- ハイダンプシステム（1.52m）
掃き込み方式
- 微細な粉塵も粗いゴミもしっかり掃きとります。
- 少ない排気量。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|ディーゼル
|推進動力
|4ストロークエンジン
|エンジンメーカー
|ヤンマー
|駆動力 (kW)
|15.8
|最大清掃能力 (m²/h)
|13000
|清掃幅 (mm)
|1000
|清掃幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|1300
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|1550
|コンテナ容量 (l)
|300
|登坂能力 (%)
|18
|走行速度 (km/h)
|10
|フィルター面積 (m²)
|5.5
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|955
|バッテリー込みの質量 (kg)
|923
|梱包重量 (kg)
|955
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|2040 x 1330 x 1430
付属品・同梱品
- 耐パンクタイヤ
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- サイドブラシ（調節可能）
- パワーステアリング
- 吸引力調整可能
- 掃き込み方式
- 前進
- 後進
- バキューム機能付き
- 油圧駆動式コンテナ
- 屋外用途
- 作業時間カウンター
- 掃き掃除機能
動画
用途・清掃場所
- 資材工場
- 鋳造工場
- 金属加工工場
- 倉庫
- 建築物
- 鉄工所
- 合材工場
アクセサリー
安心の長期保証
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