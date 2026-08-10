KM 130/300 R D Classicは、優れた耐久性と高い清掃能力を誇るケルヒャーの業務用インダストリアルスイーパーです。

製品特長



＜頑丈設計＞

三輪で頑丈なボディを持ち、動力はディーゼルエンジンです。過酷な環境下での使用を想定して設計されたマシンなので、各種重工業の工場、産廃リサイクル業、湾岸埠頭、建設業等、多様な厳しい環境でも活躍できます。例えば、ボディやダストコンテナはスチール製であり、タイヤは悪路で金属片を踏んでも走行可能なノンパンクタイヤです。



＜シンプル操作ですぐれた操縦性を実現＞

操作はシンプルなダイヤルで行えます。直感的に操作できる分かりやすい絵文字表示により誤操作を防ぎます。スイッチ類は全て見やすい位置に設置しています。また、ディスプレイには、燃料の残量、スピードメーター、水温計を表示できます。人間工学に基づいた快適なコックピットは、安全性に優れ、高い作業効率を実現します。



＜ブラシ位置調節で効率性向上＞

路面の状態に応じてブラシを「自動調整」または「位置固定」に設定できます。状況に応じた最適のセッティングをすることで、より効果的にゴミや粉塵を回収します。



＜独自のフィルターテクノロジーで作業性向上＞

プレフィルターにより、粉塵が舞うハードな環境下でも、エンジンへの異物混入を防ぎ故障を防止します。また、メインフィルターは引っ掻きタイプのチリ落し機能により、フィルターの目詰まりを防ぎます。フィルターは工具なしで交換することができるので、メンテナンスにかかる労力と時間を削減します。