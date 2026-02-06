インダストリアルスイーパー KM 170/600 R D Classic
KM 170/600 R D Classicは優れた耐久性と高い清掃能力を誇るケルヒャーの業務用インダストリアルスイーパーです。4輪で安定性がありながらも後輪操舵の操作性の良さと、頑丈なボディを持ち合わせているディーゼルエンジンのスイーパーです。通常のスイーパーとは異なりフィルター面積が大きいため、各種重工業の工場、産廃リサイクル業、湾岸埠頭、建設業等、過酷な環境でも活躍できます。
製品特長
＜頑丈設計＞
安定性のある4輪で頑丈なボディを持つ、ディーゼルエンジン駆動のスイーパーです。過酷な環境下での使用を想定して設計されたマシンなので、各種重工業の工場、産廃リサイクル業、湾岸埠頭、建設業等、多様な厳しい環境でも活躍できます。タイヤは金属片などを踏んでも走行可能なノンパンクタイヤが標準となっております。
＜シンプル操作ですぐれた操縦性を実現＞
操作はシンプルなレバーで行えます。直感的に操作できる分かりやすいため誤操作を防ぎます。操作類は全て見やすい位置に設置しています。また、ディスプレイには、燃料の残量、スピードメーター、水温計を表示できます。人間工学に基づいた快適なコックピットは、視点が高いため高い視認性を誇り、左右ともに見渡しやすいため高い作業効率を実現します。
＜独自のフィルターテクノロジーで作業性向上＞
プレフィルターにより、粉塵が舞うハードな環境下でも、エンジンへの異物混入を防ぎ故障を防止します。また、メインフィルターは引っ掻きタイプのチリ落し機能により、振動式のチリ落とし方法に比べ、効率的にフィルターの目詰まりを防ぎます。フィルターは工具なしで交換することができるので、メンテナンスにかかる労力と時間を削減します。
＜豊富なオプション品で多様な用途に対応＞
清掃目的に応じて多様なオプション品を選ぶことができます。（両サイドブラシ仕様、エアコン付きキャビン仕様、簡易保護ルーフ）
効率的なポケットフィルターシステム
- 掃引時の粉塵の巻き上がりを効果的に最小限に抑えます。
- オプションのフラットプリーツフィルターまたはラウンドフィルターシステムも利用できます。
- 非常に効果的な洗浄で長寿命です。
簡単な操作、メンテナンス、修理
- レバーによる直感的な操作性。
- メインスイーパーローラーブラシとフィルターは工具なしで簡単に交換できます。
- すべての主要コンポーネントに簡単にアクセスできます。
自動チリ落とし機能でフィルター清掃
- 定期的な清掃でフィルターの寿命を延ばします。
- 粉塵が多い環境でも、粉塵が散らかりを抑えます。
- 対応するすべてのフィルターシステムで確実に機能します。
幅広いアクセサリーと付属品キット
- それぞれの清掃要望に容易に適応。
- 印象的な設備（例：コンフォートキャブ、エアコン、暖房）
- オプションで利用可能：作業灯、水噴霧システム、または2番目のサイドブラシ。
安全な作業のための機械の堅牢な設計
- 極端な外部条件でのアプリケーションを許可します。
- 部品とマシンの耐用年数が長くなります。
- 標準の点滅ビーコンは、ユーザーと環境の安全性を高めます。
掃き込み方式
- 細かい廃棄物でも良好な洗浄結果を保証します。
- 粗い廃棄物も楽に回収できます。
- 粉塵の発生が少ないです。
四輪シャーシ
- 滑りやすい表面や凹凸のある表面でけん引力を向上
- 乗り心地と安全性を向上
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|ディーゼル
|推進動力
|4ストロークエンジン
|駆動力 (kW)
|18.5
|最大清掃能力 (m²/h)
|23800
|清掃幅 (mm)
|1350
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|1700
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|2000
|コンテナ容量 (l)
|600
|登坂能力 (%)
|18
|走行速度 (km/h)
|14
|フィルター面積 (m²)
|13
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|1698
|バッテリー込みの質量 (kg)
|1695
|梱包重量 (kg)
|1698
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|2742 x 1904 x 2213
付属品・同梱品
- ポケットフィルター
- タイヤ、空気圧
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 自動チリ落とし機能
- サイドブラシ（調節可能）
- メインブラシ摩耗インジケーター
- パワーステアリング
- 吸引力調整可能
- 掃き込み方式
- 前進
- 後進
- バキューム機能付き
- 油圧駆動式コンテナ
- 屋外用途
- 作業時間カウンター
- 掃き掃除機能
- サイドブラシ、自動清掃
用途・清掃場所
- 鋳造所、製鉄所、重工業で使用するため
- 建設会社や原材料工場、建設現場での使用に最適です
- 金属加工産業および生産ホールで使用するため
- 屋外スペースや荷積み場所での使用に適しています
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。