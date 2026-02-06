KM 170/600 R D Classicは、優れた耐久性と高い清掃能力を誇るケルヒャーの業務用インダストリアルスイーパーです。

製品特長

＜頑丈設計＞

安定性のある4輪で頑丈なボディを持つ、ディーゼルエンジン駆動のスイーパーです。過酷な環境下での使用を想定して設計されたマシンなので、各種重工業の工場、産廃リサイクル業、湾岸埠頭、建設業等、多様な厳しい環境でも活躍できます。タイヤは金属片などを踏んでも走行可能なノンパンクタイヤが標準となっております。



＜シンプル操作ですぐれた操縦性を実現＞

操作はシンプルなレバーで行えます。直感的に操作できる分かりやすいため誤操作を防ぎます。操作類は全て見やすい位置に設置しています。また、ディスプレイには、燃料の残量、スピードメーター、水温計を表示できます。人間工学に基づいた快適なコックピットは、視点が高いため高い視認性を誇り、左右ともに見渡しやすいため高い作業効率を実現します。



＜独自のフィルターテクノロジーで作業性向上＞

プレフィルターにより、粉塵が舞うハードな環境下でも、エンジンへの異物混入を防ぎ故障を防止します。また、メインフィルターは引っ掻きタイプのチリ落し機能により、振動式のチリ落とし方法に比べ、効率的にフィルターの目詰まりを防ぎます。フィルターは工具なしで交換することができるので、メンテナンスにかかる労力と時間を削減します。



＜豊富なオプション品で多様な用途に対応＞

清掃目的に応じて多様なオプション品を選ぶことができます。（両サイドブラシ仕様、エアコン付きキャビン仕様、簡易保護ルーフ）