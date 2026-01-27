搭乗式スイーパー KM 105/110 R Bp

ケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 105/110 R Bpは、ブラシでゴミをかき集め、吸引しながら回収する清掃機器です。バッテリーで駆動し、最大清掃幅が1,450mm、1時間当たりの最大清掃可能面積は8,700㎡となります。『自動ちり落し機能』フィルターが目詰まりによる作業中断を防ぎ、シンプルな操作パネルなので迷わず安全に操作できます。また、『鍵管理システム』により作業内容を管理者が設定できます。 工場などの広い敷地や駐車場、倉庫などでの掃き掃除を効率的に行えます。

＜自動チリ落し機能（Tact）＞
自動でフィルターのチリを落とすシステムで、目詰まりを防ぎ吸引力が持続し作業効率が向上します。

＜メンテナンス性＞
フィルターやブラシの交換が短時間でできるので、トータルの作業時間の短縮につながります。

＜シンプル操作＞
1つのダイヤルで作業のモードを選ぶことができるので、初めて使用する方でも簡単に操作ができます。

＜鍵管理システム（KIK）＞
2種類の鍵で権限を分け、管理者は作業内容の設定、作業者は設定された範囲内で清掃作業を行います。作業内容が設定されることで、作業者が変わっても均一な清掃結果を得ることができます。また速度設定等もされるので誤作動を防ぎ安全な清掃作業が可能です。

＜使いやすさ向上＞
コンパクトなボディで最小回転半径が2.7mなので、小回りが利き隅々まで清掃できます。 ブラシ面圧は自動調整で最適な面圧に設定されるので、余計な摩耗を防ぎランニングコストを抑えます。 リフトアップできるゴミコンテナで効率良く溜まったゴミを廃棄することができます。

製品特長
サイドブラシ付
  • もう面倒な手による掃き掃除は必要ありません
  • 一度の清掃で隅まで掃除します
  • 事前の掃き掃除や何往復もする作業を省略でき、コストを節約できます
革新的な自動チリ落とし機能（Tact）
  • 目詰まりを防止し、いつでも作業効率が維持できます
  • 自動クリーニング
  • 4倍の能力のフィルター
自動面圧選定システム
  • 自動メインブラシを適正補正して装着
  • 3つのボタンを押すだけで選択完了
  • 摩耗の少ないエコモード
KIK（ケルヒャー鍵管理システム）
  • 28の異なる言語でプログラム可能
  • ユーザーの設定を一定管理
  • マシンの操作はKIK（ケルヒャー鍵管理システム）でのみ可能
メインブラシ（リア車軸）
  • 高い縁石の上も運転可能
  • ローラーブラシの交換は簡単。交換作業は5分以内で完了できます。
  • ローラーブラシの確認は数秒で可能
コントロールパネル
  • マシンデータは操作パネルに表示されます（例：メインブラシの摩耗など）
  • カラーコーディング
  • 起動、移動、清掃機能はスイッチで簡単操作
パワープラスコンセプト
  • 作業中に発生した余剰電力はバッテリーに充電されます
  • 登り走行時はモーターから電力が使用されます
製品仕様

製品スペック

推進動力 電源
駆動方式 バッテリー
最大清掃能力 (m²/h) 6300
清掃能力（サイドブラシ2個使用時） (m²/h) 8700
清掃幅 (mm) 640
作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm) 1050
清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm) 1450
バッテリー容量 (Ah) 240
バッテリー電圧 (V) 24
バッテリー駆動時間 (h) max. 4
コンテナ容量 (l) 110
登坂能力 (%) 12
走行速度 (km/h) 6
バッテリー込みの質量 (kg) 610
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1800 x 1250 x 1450

付属品・同梱品

  • タイヤ、空気圧
  • 回転サイドブラシ

製品機能

  • 自動チリ落とし機能
  • 粗ゴミフラップ
  • 巻き上げ式
  • 前進
  • 後進
  • 屋外用途
  • 作業時間カウンター
  • KIK（ケルヒャー鍵管理システム）
  • スタート/ストップシステム
  • 自動面圧選定システム
  • パワープラスシステム
  • メインブラシの自動調整
  • Tactフィルタークリーニング
  • 多機能ディスプレイ
  • 個別のユーザー言語
  • 共有サービスコンセプト
  • ホームベース取り付けはオプション
  • メインブラシ（リア車軸）
  • パワフルな掃き掃除
バキュームスイーパー KM 105/110 R Bp
用途・清掃場所
  • 駐車場
  • 製造工場
  • 物流エリア
  • ホテル
  • 小売
  • 倉庫
  • 通路
アクセサリー

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

