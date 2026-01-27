ケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 105/110 R Bpは、ブラシでゴミをかき集め、吸引しながら回収する清掃機器です。バッテリーで駆動し、最大清掃幅が1,450mm、1時間当たりの最大清掃可能面積は8,700㎡となります。『自動ちり落し機能』フィルターが目詰まりによる作業中断を防ぎ、シンプルな操作パネルなので迷わず安全に操作できます。また、『鍵管理システム』により作業内容を管理者が設定できます。 工場などの広い敷地や駐車場、倉庫などでの掃き掃除を効率的に行えます。



＜自動チリ落し機能（Tact）＞

自動でフィルターのチリを落とすシステムで、目詰まりを防ぎ吸引力が持続し作業効率が向上します。



＜メンテナンス性＞

フィルターやブラシの交換が短時間でできるので、トータルの作業時間の短縮につながります。



＜シンプル操作＞

1つのダイヤルで作業のモードを選ぶことができるので、初めて使用する方でも簡単に操作ができます。



＜鍵管理システム（KIK）＞

2種類の鍵で権限を分け、管理者は作業内容の設定、作業者は設定された範囲内で清掃作業を行います。作業内容が設定されることで、作業者が変わっても均一な清掃結果を得ることができます。また速度設定等もされるので誤作動を防ぎ安全な清掃作業が可能です。



＜使いやすさ向上＞

コンパクトなボディで最小回転半径が2.7mなので、小回りが利き隅々まで清掃できます。 ブラシ面圧は自動調整で最適な面圧に設定されるので、余計な摩耗を防ぎランニングコストを抑えます。 リフトアップできるゴミコンテナで効率良く溜まったゴミを廃棄することができます。