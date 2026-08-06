搭乗式スイーパー KM 90/60 R G
新世代の環境対応エンジンを搭載した、パワフルで、コンパクトで頑丈に設計されたスイーパーです。 座ったまま清掃作業ができますので、屋外での清掃作業を効率的にこなします。
KM 90/60 R Gは、強力なガソリンエンジンと自動チョーク機能を搭載し、簡単な始動性を実現した搭乗式バキュームスイーパーです。屋外の清掃作業に最適な機能を備えています。 独自の高効率自動ラウンドフィルター・クリーニング・システムにより、ほこりのない作業を実現し、吸引力の低下を最小限に抑えます。 EASY Operationシステムと、コンパクトな構造により、このマシンは操作が簡単で、機敏なハンドリングと高い操縦性を実現しました。 また、実用的な積載エリアとホームベースアタッチメントキットを後からつけることができるため、マニュアル清掃ツールの持ち運びも簡単です。
製品特長
丈夫でコンパクト長寿命設計で安心。 安全性と操縦性。 スペア容器や手動掃除アタッチメントなどのオプション部品は、安全に固定していっしょに運ぶことができます。
簡単操作論理的でわかりやすい。 簡単操作で作業者を選びません。
自動チリ落し機能付きの大きいフィルターフィルターは、操作停止時に自動でチリを落とします。目詰まりに悩まされることなく長期間使用可能です。 フィルター清掃は手動でも行えます。 工具なしでフィルターの交換が可能です。
より柔軟性の高いホームベース
- 他の付属品のための異なる実用的な接続。
- ピッカー、ブラシ、追加のコンテナなどの持ち運びが簡単。
製品仕様
製品スペック
|推進動力
|4ストロークエンジン
|駆動力 (kW)
|6.6
|駆動方式
|ガソリン
|最大清掃能力 (m²/h)
|7200
|清掃能力（サイドブラシ2個使用時） (m²/h)
|9200
|清掃幅 (mm)
|615
|清掃幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|900
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|1150
|コンテナ容量 (l)
|60
|登坂能力 (%)
|18
|走行速度 (km/h)
|8
|フィルター面積 (m²)
|4
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|265
|バッテリー込みの質量 (kg)
|265
|梱包重量 (kg)
|266
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1695 x 1060 x 1260
付属品・同梱品
- 筒型フィルター
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 自動チリ落とし機能
- メインブラシ摩耗インジケーター
- 吸引力調整可能
- 粗ゴミフラップ
- 巻き上げ式
- 前進
- 後進
- バキューム機能付き
- 屋外用途
- 作業時間カウンター
- 掃き掃除機能
- サイドブラシ、空気圧制御
- ホームベース取り付けはオプション
動画
用途・清掃場所
- 物流センター
- 立体駐車場
- 倉庫やその他の屋内用途
- ホテルなどの複合ビル
- 劇場、映画館
- 公園や駐車場
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーのスイーパー・バキュームスイーパーについて
屋外の清掃に使用されるスイーパー・バキュームスイーパーは、ホウキやチリ取りの代わりに道路に落ちている紙くずや落ち葉、埃などのゴミを回収する清掃機器です。日常の清掃はもちろん、火山灰や降灰清掃でも広く活躍します。
＜スイーパー・バキュームスイーパーのラインナップ＞
中庭、通路、作業場やホールといった比較的狭い範囲の清掃に便利な手押し式・自走式から、大量のダストコンテナを備えているため広い範囲のゴミ回収も容易に行える搭乗式、さらには工場や産業廃棄物処理施設といった。ゴミや粉塵が堆積しやすい過酷な場所でも耐えるように設計されたインダストリアルスイーパーを用意しています。
手押し式・自走式にはKM 70/20 C、KM 70/30 C Bp、KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G、KM 75/40 W Gの4機種があります。搭乗式にはKM 85/50 R Bp、KM 90/60 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 100/100 R（バッテリー・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・プロパンエンジンの4つの駆動方式）、KM 105/110 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 125/130 R Bpがあります。インダストリアルスイーパーにはKM 120/250 R D クラシック、KM 130/300 R（バッテリー・ディーゼルエンジン）、KM 150/500 R D、KM 150/500 R D クラシック、KM 170/600 R D クラシックがあります。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの特長＞
・チリ落とし機能
フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを落とすチリ落とし機能が付いています。※KM 70/20 Cを除く
手押し式・自走式は手動チリ落とし機能、搭乗式・インダストリアルスイーパーには自動チリ落とし機能が備わっています。
・ゴミの収集が巻き上げ方式ダストコンテナの容量を90%使用できる巻き上げ方式を採用しているため、ダストコンテナいっぱいにゴミを回収できます。その結果ゴミの廃棄の手間を削減することができます。
・イージーダイヤル
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードに合わせるだけの簡単操作です。スイーパーを扱うのが初めての方でも安全に操作できます。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの使用シーン＞
・手押し式・自走式：ホテルやオフィスビルなどの駐車場、中庭
・搭乗式：倉庫や工場、大型店舗、スタジアムなど
・インダストリアルスイーパー：産業廃棄物処理施設、建設現場、セメント工場