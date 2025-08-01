LVS 1/1 Bp モニター募集キャンペーン（終了）
本キャンペーンは終了しました。
スティック型ながら圧倒的清掃パフォーマンス。エコモードなら運転音が静かで安心して使えます。
この度、当社では新製品のスティッククリーナー LVS 1/1 Bpの発売にあたり、製品の魅力をいち早く体験し、その感想を共有してくださるモニターを20社募集いたします。
応募期間：
2025年8月25日（月）～9月30日（火）
モニター募集キャンペーン概要
- モニター特典
- モニター使用期間（3か月）後、新製品 スティッククリーナー LVS 1/1 Bpを無料でプレゼント
- 応募条件
-
- 日本国内の法人事業所にて、モニターとしてご使用くださる方
- モニター使用期間後に製品のレビューを提出いただける方
- モニター期間終了後、ご使用感についての取材を依頼した場合、受けていただける方
- 応募方法
- 以下のURLより応募フォームにアクセスし、必要事項をご記入の上、ご応募ください。
- モニターの選出について
- 応募者多数の場合は厳正な抽選を行い、モニターの方を決定いたします。
ご当選の方にのみ、2025年10月15日までにメールにてご連絡させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 製品発送
- 当選された方への製品発送は、10月末を予定しております。
- ご注意
-
- 次に当該する場合、応募および賞品受取権利が無効となる場合があります。
- 当選のご連絡後、1週間以内にご返信がない場合。
- フォームにご登録いただいた内容に不備、虚偽がある場合。
- プレゼント品の換金・交換はできません。
- モニターの権利の譲渡はできません。
- インターネットオークションなどへの売買行為は禁止いたします。
- 本キャンペーンの応募にかかる通信料はお客様のご負担となります。
- 個別の当選確認についてのご回答はいたしかねます。
- 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。
製品詳細
ハードフロアはもちろんカーペット清掃もラクラク
営業時間中の清掃業務も静音で安心
バッテリーはエコモードで最大60分稼働