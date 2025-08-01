LVS 1/1 Bp モニター募集キャンペーン（終了）

本キャンペーンは終了しました。

スティック型ながら圧倒的清掃パフォーマンス。エコモードなら運転音が静かで安心して使えます。

LVS 1/1 Bp モニター募集キャンペーン

この度、当社では新製品のスティッククリーナー LVS 1/1 Bpの発売にあたり、製品の魅力をいち早く体験し、その感想を共有してくださるモニターを20社募集いたします。

応募期間：
2025年8月25日（月）～9月30日（火）

モニター募集キャンペーン概要

モニター特典
モニター使用期間（3か月）後、新製品 スティッククリーナー LVS 1/1 Bpを無料でプレゼント

応募条件
  • 日本国内の法人事業所にて、モニターとしてご使用くださる方
  • モニター使用期間後に製品のレビューを提出いただける方
  • モニター期間終了後、ご使用感についての取材を依頼した場合、受けていただける方
応募方法
以下のURLより応募フォームにアクセスし、必要事項をご記入の上、ご応募ください。

モニターの選出について
応募者多数の場合は厳正な抽選を行い、モニターの方を決定いたします。
ご当選の方にのみ、2025年10月15日までにメールにてご連絡させていただきますので、あらかじめご了承ください。
製品発送
当選された方への製品発送は、10月末を予定しております。
ご注意
  • 次に当該する場合、応募および賞品受取権利が無効となる場合があります。
    • 当選のご連絡後、1週間以内にご返信がない場合。
    • フォームにご登録いただいた内容に不備、虚偽がある場合。
  • プレゼント品の換金・交換はできません。
  • モニターの権利の譲渡はできません。
  • インターネットオークションなどへの売買行為は禁止いたします。
  • 本キャンペーンの応募にかかる通信料はお客様のご負担となります。
  • 個別の当選確認についてのご回答はいたしかねます。
  • 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

皆様のご応募を心よりお待ちしております。

製品詳細

LVS 1/1 Bp

ハードフロアはもちろんカーペット清掃もラクラク

営業時間中の清掃業務も静音で安心

バッテリーはエコモードで最大60分稼働

LVS 1/1 Bp プロ向けセット

LVS 1/1 Bp プロ向けセット

LVS 1/1 Bp バリューセット

LVS 1/1 Bp バリューセット

お問い合わせ

モニター募集キャンペーンや製品に関するお問い合わせは、こちらの問い合わせフォームよりお問い合わせください。

