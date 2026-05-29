Пистолет EASY!Force Advanced
Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.
Революционная конструкция пистолета EASY!Force гарантирует оператору принципиально новый уровень комфорта и продолжительное выполнение работ без переутомления: использование силы отдачи водяной струи сводит к нулю усилие удержания рычага пистолета. Этот пистолет впечатляет и высоким качеством материалов: как шарик, так и седло клапана выполнены из керамики, способной противостоять воздействию любых твердых частиц, что гарантирует примерно 5-кратное увеличение срока службы в сравнении с обычными пистолетами.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,772
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