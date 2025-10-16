Alta presión frente a la suciedad intensa: la potente escoba de exterior PS 30 Plus es idónea para la eliminación de suciedad resistente en superficies de pequeño y mediano tamaño. Las tres boquillas de alta presión incorporadas no solo garantizan resultados brillantes, sino que ofrecen también el rendimiento en superficie óptimo. Para limpiar todas las esquinas y bordes de forma efectiva es posible inclinar la boquilla lateral 45 grados. El usuario queda protegido al mismo tiempo contra posibles salpicaduras de agua. Una ventaja adicional: gracias a su forma compacta, la PS 30 Plus es idónea para la limpieza de escalones. También el cabezal de cepillos de la potente escoba de exterior ofrece un uso móvil y flexible: puede girarse 360 grados para llegar a puntos de difícil acceso. Tras la limpieza, el labio de goma elimina el agua de todas las superficies lisas. Se evita así la acumulación de agua sucia y las superficies pueden ser empleadas de forma inmediata.