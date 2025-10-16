Manguera Performance Plus 3/4" -50m
La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.
3/4" de diámetro, 50 metros de largo y especialmente robusta, flexible y muy resistente a torsiones: gracias a estas características, la nueva manguera de riego Performance Plus Kärcher convence al regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. El equipo de riego de la casa Kärcher está fabricado con un tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado, garantiza un caudal permanente de agua y se adapta mejor al tacto de la mano. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Además, la manguera de riego sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. Otras características de su calidad son la resistencia térmica de -20 a +60 °C, la presión de estallido de 30 bares y los 15 años de garantía.
Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
- Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
50 metros
- Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 30 bares
- Resistencia garantizada.
Práctica manguera de jardín con armazón de tejido resistente a la presión
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|3/4″
|Longitud de manguera (m)
|50
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|11,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|11,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|390 x 390 x 250