3/4" de diámetro, 50 metros de largo y especialmente robusta, flexible y muy resistente a torsiones: gracias a estas características, la nueva manguera de riego Performance Plus Kärcher convence al regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. El equipo de riego de la casa Kärcher está fabricado con un tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado, garantiza un caudal permanente de agua y se adapta mejor al tacto de la mano. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Además, la manguera de riego sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. Otras características de su calidad son la resistencia térmica de -20 a +60 °C, la presión de estallido de 30 bares y los 15 años de garantía.