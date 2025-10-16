La Performance Premium 1/2" de la casa Kärcher no es una manguera de riego convencional. Fabricada en un innovador tejido con Kärcher Premium Anti-Torsion Technology, esta manguera ofrece un grado máximo de solidez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento. La manguera garantiza así un caudal permanente de agua para el riego de superficies y jardines de pequeño y mediano tamaño. Asimismo, la capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Por este motivo, Kärcher ofrece 18 años de garantía. La manguera Performance Premium de 20 metros de longitud destaca también en cuestiones de salud y sostenibilidad, ya que no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo. Otras características del modelo Performance son una presión de estallido de 45 bares y una elevada resistencia térmica de entre −20 y +60 °C.