Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m
La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.
La Performance Premium 1/2" de la casa Kärcher no es una manguera de riego convencional. Fabricada en un innovador tejido con Kärcher Premium Anti-Torsion Technology, esta manguera ofrece un grado máximo de solidez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento. La manguera garantiza así un caudal permanente de agua para el riego de superficies y jardines de pequeño y mediano tamaño. Asimismo, la capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Por este motivo, Kärcher ofrece 18 años de garantía. La manguera Performance Premium de 20 metros de longitud destaca también en cuestiones de salud y sostenibilidad, ya que no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo. Otras características del modelo Performance son una presión de estallido de 45 bares y una elevada resistencia térmica de entre −20 y +60 °C.
Características y ventajas
Premium Anti-Torsion Technology de Kärcher
- Flexible y resistente a torsiones: para un caudal óptimo de agua sin formación de bucles.
20 metros
- Para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 45 bares
- Robustez garantizada
Práctica manguera de jardín con armazón de tejido resistente a la presión
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
18 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de manguera (m)
|20
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|2,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|280 x 280 x 120
Equipos compatibles
- Carro portamangueras de metal Modelo HT 80M
- K 1 Entry *MX
- K 2 Compact *MX
- K 2 Full Control *MX
- K 2 Power Control Car *MX
- K 2 Power Control Home *MX
- K 2 Premium Power Control *MX
- K 2 Universal Edition *MX
- K 2 Universal Edition Car *MX
- K 2 Universal Edition Promo
- K 2 upright PLUS PROMO
- K 2 upright PROMO (KTC)