Drievoudige sproeier, 035

Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Gemakkelijk omschakelbaar. Bij hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen.

Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Gemakkelijk omschakelbaar. Bij hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Mondstukgrootte ( ) 35
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
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