Drievoudige sproeier, 035
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Gemakkelijk omschakelbaar. Bij hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen.
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Gemakkelijk omschakelbaar. Bij hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|35
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3