Hogedrukreiniger HDS 5/11 U
De HDS 5/11 U warmwater-hogedrukreiniger is een aantrekkelijk geprijsd instapmodel met een innovatief rechtopstaand ontwerp voor uitstekende eigenschappen op het gebied van mobiliteit en ergonomie.
HDS 5/11 U: Het instapmodel in de klasse van warmwater-hogedrukreinigers overtuigt door zijn doordachte en innovatieve rechtopstaande design. Dit type horizontaal apparaatontwerp resulteert in een laag gewicht en zeer compacte afmetingen. Hierdoor is het apparaat zowel zeer gemakkelijk te vervoeren in stationwagens als - dankzij de grote wielen en de duwbeugel - zeer mobiel op oneffen ondergrond. Het samenspel van gepatenteerde mondstuktechnologie, turboblower en verhoogde pompefficiëntie garandeert een zeer efficiënte reinigingsprestatie. Het EASY!Force hogedrukpistool, dat de terugstootkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht voor de gebruiker tot nul te reduceren, evenals de EASY!Lock snelsluitingen, waarmee montage en demontage vergeleken worden op conventionele schroefverbindingen 5 keer sneller met de hand. Eenvoudige bediening en opbergmogelijkheden voor slang en spuitlans completeren de uitgebreide uitrusting van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Innovatief Upright-designGemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden. Grote wielen geschikt voor een losse ondergrond.
Fijn waterfilterBetrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen verontreinigingen. Van buiten af moeiteloos uitneembaar.
Compacte constructieRuimtebesparend opbergen en vervoeren. Uitstroombeveiliging van pomp en brandstofreservoir voor liggend vervoer. Ook ideaal voor kleinere servicevoertuigen.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450
|werk druk (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|2,2
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|2,4
|Brandstoftank (l)
|6,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|68,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|77,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Spuitlans: 840 mm
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 5/11 U
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.