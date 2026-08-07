Drievoudige sproeier, 053
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Comfortabel andere straal instellen. Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel.
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Robuust, met lange levensduur en vuilafstotend. Gemakkelijk schakelen tussen hogedrukpuntstraal (0°), hogedrukvlakstraal (25°) en lagedrukvlakstraal (40°). Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|53
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3