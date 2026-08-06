Hogedrukreiniger HD 10/21-4 SXA Plus
De HD 10/21-4 SXA Plus koudwaterhogedrukreiniger biedt prestaties en gemak. De uitrusting omvat hoogwaardige materialen, de automatische slanghaspel en de Vibrasoft rotormondstuk.
De HD 10/21-4 SXA Plus koudwaterhogedrukreiniger maakt ergonomisch werken mogelijk dankzij het EASY!Force Advanced hogedrukpistool zonder houdkracht. De druk en het watervolume kunnen rechtstreeks op het pistool/lans worden geregeld met de servoregelaar; de roestvrijstalen lans (1050 mm) kan worden gedraaid. Het Vibrasoft rotormondstuk vermindert lawaai en trillingen tot 30%. De reiniger maakt indruk met zijn hoogwaardige afwerking en materialen: de verticaal geïnstalleerde motor- en pompeenheid (rechtopstaand concept) bestaat uit een swashplate-pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop en een langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling en maakt een compact ontwerp mogelijk voor maximale mobiliteit. De aluminium framebalken maken het chassis robuust, licht en geschikt voor kraanbelading. Inclusief Ultra Guard HD-slang met duurzame Teflon® coating en automatische slanghaspel voor op- en afrollen, zelfs onder druk en onder een hoek van maximaal 45°, waardoor de insteltijden met wel 50% worden verkort. Dit apparaat van superklasse wordt afgerond met opbergmogelijkheden voor accessoires zoals een kangoeroezak en verstelbare haken.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspelRolt automatisch op en neer tot een hoek van 45°, zelfs onder druk. Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon® coating. Insteltijden tot 50% korter.
Compact rechtopstaand ontwerpconcept dankzij staande constructie met verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheidKleine footprint en ruimtebesparende buitenafmetingen. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt ervoor dat het apparaat stevig staat.
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkopLange levensduur met lage onderhoudskosten. Hoge prestaties en efficiëntie. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfrees
- Vermindert trillingen tot 30%.
- Vermindert het volume en het geluidsniveau.
- Maakt energiebesparing en langer werken met het roterende mondstuk mogelijk.
Een doordacht serviceconcept maakt snelle interventies direct ter plaatse mogelijk
- Draaibare pompkop.
- Praktische oliepeilindicator en olieafvoerkanaal geïntegreerd in het chassis.
- Modulair componentenconcept bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- EASY!Force Geavanceerd hogedrukpistool voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Kangoeroe zak.
- Verstelbare haken, b.v. als 2e lanssteun of voor elektrische kabels.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|50 - 210
|Max. druk (bar)
|250
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|050
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|75,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|83,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitpistool met zachte handgreep
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Ultra bescherming
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Hogedrukspuitlans
- Servo-besturing
Uitvoering
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Videos
Toepassingen
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Reiniging van machines en apparaten op de bouwplaats, zoals betonmixers, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Reiniging van productiemachines in de industrie, zoals in verfwinkels, in de voedselproductie of in de maakindustrie
- Reiniging van voertuigen en vervoermiddelen zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reiniging van gemeenschappelijke ruimtes zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/21-4 SXA Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.