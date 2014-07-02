Drievoudige sproeier, 060
Drievoudige sproeier met hogedrukpenstraal, hogedrukfanstraal (25°) met powersproeier en lagedrukfanstraal (40°). Snel en eenvoudig verwisselen door draaien van sproeier.
Praktische drievoudige sproeier met verschillende stralen bedoeld voor een snelle en eenvoudige omschakeling door de sproeier simpelweg te draaien. De volgende stralen zijn beschikbaar : hogedruk punstraal, hogedruk vlakstraal (25°) en lagedruk vlakstraal (40°; manuele aanpassing noodzakelijk). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Aansluiting: M18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|60
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 060
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