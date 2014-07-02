Hogedrukreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Helaas maakt dit product geen deel meer uit van ons assortiment. Toebehoren, reinigingsmiddelen en handleidingen zijn nog wel verkrijgbaar.Ga door naar het huidige productassortiment.
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/15-4 Cage Food
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.