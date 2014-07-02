Drievoudige sproeier, 060
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Gemakkelijk omschakelbaar. Voor hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen. Aansluiting M 18x1.5.
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en vuilafstotend. Gemakkelijk omschakelbaar tussen puntstraal onder hoge druk (0°), vlakstraal onder hoge druk (25°) of vlakstraal onder lage druk (40°). Voor hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen. Connector M 18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|60
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 060
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