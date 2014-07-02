Flexibele spuitlans, 1050 mm

1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.

1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren, het dak of het chassis van een wagen of de wielkasten.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 210
Lengte (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 150
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,4
Reserveonderdelen Flexibele spuitlans, 1050 mm 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.