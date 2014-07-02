Handgreep IB 15/120

Handgreep voor gebruik met sproeierverlening

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 195 x 90 x 70
Compatibele apparaten
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