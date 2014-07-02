Hogedrukreinigers
Hogedrukpistolen
Kärcher powersproeier
Hogedrukslangen
- Standaard
- Standaard met tweezijdige schroefkoppeling
- Longlife 400
- Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling
- Levensmiddelenuitvoering
- Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling
- Longlife-uitvoering voor levensmiddelen
- Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten
- Speciale slangen
- Ultra Guard
- Classic
- Inactief
Vloer- en oppervlaktereinigers
- Oppervlaktereiniger FR Classic
- Oppervlaktereiniger FRV 30
- Oppervlaktereiniger FR 30
- Oppervlaktereiniger FR 30 Me
- Flächenreiniger FR 50 Me
- Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR
- Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV
- Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic
- Adapter voor Home & Garden hogedrukreinigers
- Oppervlaktereiniger FRV 30 Me
- Oppervlaktereiniger FR 50 Me
Schuimsystemen
Reiniging van gevel en zonnepanelen
Natstraalvoorziening
Aanbouwsets
- Aanbouwset voor kraantransport
- Aanbouwset wielen
- Aanbouwset vlambewaking
- Aanbouwsets druktank
- Aanbouwset afstandsbediening
- Aanbouwset afstandsbediening muntinworp
- Aanbouwset waterfilter
- Aanbouwset lekvrije banden
- Aanbouwset HD stationair
- Aanbouwset Cage-frame
- Retro-fit HD-Trailer
- Mounting kit HDS-Trailer