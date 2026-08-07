De kegelstraalsproeier is met de zeer zachte en aangename douchestraal bijzonder geschikt voor het schoonmaken van huisdieren zoals honden, of alleen hun poten. Ideaal na wandelingen, voordat de hond weer in huis of de auto mag. De sproeier produceert een straal met een lage druk die te vergelijken is met die van water uit de kraan, en kan daarom zonder bezwaar worden gebruikt voor dieren.