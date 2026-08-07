Kegelstraalsproeier
Maak uw huisdier eenvoudig en snel schoon met de kegelstraalsproeier. De kegelstraalsproeier die wordt aangebracht op het pistool, produceert een zachte douchestraal.
De kegelstraalsproeier is met de zeer zachte en aangename douchestraal bijzonder geschikt voor het schoonmaken van huisdieren zoals honden, of alleen hun poten. Ideaal na wandelingen, voordat de hond weer in huis of de auto mag. De sproeier produceert een straal met een lage druk die te vergelijken is met die van water uit de kraan, en kan daarom zonder bezwaar worden gebruikt voor dieren.
Kenmerken en voordelen
KegelstraalAangenaam zachte douchestraal
ZachtVoor het schoonmaken van gevoelige huisdieren en honden.
Aangepast aan pistoolSproeimond eenvoudig vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|48 x 29 x 29
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Huisdieren/honden