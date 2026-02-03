Mobiele buitenreiniger OC Foldable
Met opvouwbare watertank, gemakkelijk te transporteren, gemakkelijk en compact op te bergen en veelzijdig inzetbaar: de OC 3 Foldable mobiele outdoor cleaner met lithium-ion accu voor mobiel schoonmaken.
Voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft die op de kleinste ruimte kan worden opgeborgen en vervoerd: de compacte en lichtgewicht OC 3 Foldable mobile outrdoor cleaner van Kärcher heeft een opvouwbare watertank. Deze kan in een handomdraai tot een minimale verpakkingsgrootte worden opgevouwen en maakt ruimtebesparend opbergen mogelijk. Dankzij de lithium-ion-accu is het apparaat altijd en overal klaar voor gebruik, zonder tijdrovende voorbereiding: gewoon met water vullen en aan de slag. Een LED-display geeft informatie over het laadniveau van de accu. De flexibele 1,8 meter lange drukslang zorgt voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen. Of het nu op de camping is, na een fietstocht of in de tuin thuis - de mobiele buitenreiniger is de ideale oplossing voor een snelle schoonmaakbeurt. Om de toepassingsgebieden uit te breiden, is er een breed scala aan accessoires beschikbaar.
Kenmerken en voordelen
Efficiënte en zachte lage drukHet voordeel van lage druk: efficiënte en tegelijkertijd zeer zachte reiniging, ideaal voor gevoelige oppervlakken. De standaardsproeier met vlakstraal reinigt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen betrouwbaar en nauwkeurig. De kegelsproeikop is geschikt voor een nog gevoeligere reiniging van bijvoorbeeld hondenpoten.
Innovatieve, opvouwbare tankGrote capaciteit (8 l) van de flexibele watertank, die kan worden opgevouwen tot een minimale verpakkingsgrootte voor eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag. Minder ruimte nodig: de slang en het spuitpistool zijn opgeborgen in het compact opgevouwen apparaat.
Geïntegreerde lithium-ion accuMobiel schoonmaken op elk moment zonder stroomaansluiting. Lange accuduur voor herhaald gebruik zonder tussentijds opladen. Het LED-display geeft aan wanneer de accu moet worden opgeladen. De USB type C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld tijdens het reizen. in de auto of aan de powerbank.
Eenvoudige en handige bediening
- Altijd en overal klaar voor gebruik en zonder tijdrovende voorbereiding, gewoon met water vullen en aan de slag.
- Ergonomische draaggreep met slangbevestiging voor gemakkelijk dragen.
- Dankzij de grote opening kan het waterreservoir eenvoudig en handig worden gevuld.
Grote keuze aan accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Voor elke schoonmaakklus (of het nu gaat om de fiets, outdooruitrusting, tuinmeubelen, de hond of nog veel meer) het juiste accessoire.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|max. 15
|Oplaadtijd accu (u)
|2,25
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|305 x 298 x 271
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-C oplaadkabel + adapter (elk 1 stuk)
- Lithium-ion accu
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Volume van watertank: 8 l
- Slanglengte: 1.8 m
- Slangtype: Flexibele lagedrukslang
- Geïntegreerd waterfilter
- drukpistool: Lagedrukpistool
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Huisdieren/honden
- Kinderwagens/buggy's
- Laarzen/wandelschoenen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Bloembakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen OC Foldable
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.