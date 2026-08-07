Ketting CNS 18-30
Zaag elke keer met de hoogste kwaliteit met de ketting van de kettingzaag CNS 18-30 op de 30 cm lange blad. Vervanging gaat moeiteloos dankzij het kettingspansysteem zonder gereedschap.
Het monteren van de ketting van de CNS 18-30 accu-aangedreven kettingzaag op het 30 cm lange blad is snel en eenvoudig dankzij het gereedschaploze kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de lage terugslagketting is ook indrukwekkend.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige ketting
- Bereik altijd de hoogste kwaliteit sneden met kettingzagen van Kärcher.
Ketting kan zonder gereedschap worden vervangen
- De ketting vervangen gaat moeiteloos.
Laag terugslageffect
- Lage terugslag en hoge prestaties tegelijkertijd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 35 x 5
Toepassingen
- Kleine bomen vellen
- Takken
- Brandhout